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Başkan Çerçioğlu, Nazilli’de seçim bürosu açılışına katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Nazilli’de seçim bürosu açılışına katıldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 17:25
Başkan Çerçioğlu, Nazilli’de seçim bürosu açılışına katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Nazilli’de seçim bürosu açılışına katıldı.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve İYİ Parti Nazilli Belediye Başkan Adayı Kürşat Engin Özcan’ın Nazilli’deki seçim bürosu açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Açılışta halka hitap eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Nazilli’ye yapılan Büyükşehir ve ASKİ yatırımlarına değindi. Başkan Çerçioğlu “ Biz büyükşehir olarak 5 yılda 74 milyon lira yatırım yaptık. Kimse Nazilli’ye bu kadar yatırım yapmadı. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak ASKİ çok amaçlı hizmet binası yaptık. Fen işleri ekiplerimiz 275 kilometre, yanlış duymadınız 275 kilometre yol yaptık. Altıntaş Mahallesi, Arslanlı Mahallesi, Aydoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, İsabeyli Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi,Turan Mahallesi, Yeni Mahalle, Yeşil Mahalle, Yıldıztepe Mahallesi, Zafer Mahallesi, ilçemizde üreticilerin bağ ve bahçelerine ulaştığı yolları da yaparak işlerini kolaylaştırdık. Yapmaya da devam edeceğiz. Yine Nazilli’nin en büyük sorunu alt yapı sorunuydu. Biz kolları sıvadık ve ilk iş olarak altyapıyı yapmaya giriştik. Bu görünmüyor ama siz en kaliteli suyu içiyorsunuz. ASKİ olarak 160 kilometre hat yaptık, köylerimizde su sıkıntıları vardı 70 kuyu açtık. 10 paket arıtma tesisi yaptık. Daha çok yatırım var ama hepsini saymayacağım. En iyi muhtarlarımız bilir.” dedi.


Konuşmasına sosyal belediyecilik vurgusuyla devam eden Başkan Çerçioğlu “ Benim belediyecilik anlayışımda kimsenin yatağa aç girmemesi gerekiyor. Benim belediyecilik anlayışımda kimsenin üşümemesi gerekiyor. Ben onun için bir anne olarak, bir kadın olarak, bir belediye başkanı olarak Aydın’da, Nazilli’de yaşayan vatandaşlarımın mutluluğu, benim en büyük mutluluğumdur. Hep bunun için çalıştım, bunun için de çalışmaya devam edeceğim” diye konuştu.


Esnaf ve üreticilere de seslenen Başkan Özlem Çerçioğlu “Zor durumda olduğunuzu biliyorum. Sosyal belediyeciliğimiz ile tarlada, ağaçta kalan ürünleri Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak aldık, yeter ki çiftçimiz, üreticimiz zarar etmesin diyerek. Aldığımız ürünleri garip gureba, fakir fukaraya dağıttık” dedi.


Nazillililere iki müjde de veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu “Kürşat Başkanımızla beraber buradan iki müjde vermek istiyorum. İlk müjdem Kürşat Başkanımızla beraber İstasyon Meydanı’na yeraltı otoparkı yapacağız. Projeleri hazır. İkinci müjdem ise organize sanayiden çevre yolunu beraber yapacağız. Kamulaştırma çalışmaları başladı” dedi.


Seçim bürosu açılışına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve İYİ Parti Nazilli Belediye Başkan Adayı Kürşat Engin Özcan’ın yanısıra CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, İYİ Parti Nazilli ilçe Başkanı Durmuş Kural ve CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim katıldı.


Açılış sonrası Başkan Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkan Adayı Kürşat Engin Özcan ve beraberindeki heyet, Nazilli Ticaret Odasını ziyaret ederek Başkan Nuri Arslan ve üyeler ile görüşme gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:25
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