0553 313 94 23

Başkan Çerçioğlu, Kuyucak muhtarlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuyucak muhtarlarıyla bir araya geldi.

01 Mart 2019 Cuma 09:56
Başkan Çerçioğlu, Kuyucak muhtarlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuyucak muhtarlarıyla bir araya geldi.


Başkan Çerçioğlu’nun muhtarlarla buluşmasında Kemal Emir’in yanı sıra CHP Parti Meclisi üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı, İYİ Parti Aydın Sosyal Politikalar ve Kadın Komisyonu Başkanı Lale Budaklı, İYİ Parti Kuyucak İlçe Başkanı Ömer Kılınç, CHP Kuyucak İlçe Başkanı Hüseyin Gerçekten eşlik etti.


Başkan Çerçioğlu, Aydın büyükşehir belediyesi olduğunda Kuyucak’ın Aksaz Mahallesi gibi 60 köyün suyu olmadığının altını çizip “İlk yaptığım iş bu mahallelerin suyunu getirmek oldu. Birçok köyde yol yoktu. 18 saat çalışıp mahallelerimizin yollarını da yaptık. 5 yılda 43 milyon liralık yatırım yaptık. Kuyucak tarihinde bu yatırımı hiç görmedi. Kemal Başkan sizler gibi cesurdur, efedir. Kemal Başkan’ın bütün projelerinin arkasındayım ve destekleyeceğim. Kuyucaklılar vefalıdır, kendisine hizmet edeni bilir” diye konuştu. Başkan Çerçioğlu her vatandaşa eşit hizmet etmeye devam edeceklerini söyleyip “Ben de sizler gibi her vatandaşımıza eşit yaklaştım ve eşit davranmaya devam edeceğim” dedi.


Bir konuşma yapan İYİ Parti Kuyucak Belediye Başkan Adayı Kemal Emir ise “Başkan Çerçioğlu gibi büyük bir gücü arkama alarak yola çıktığım için çok mutluyum. İnsanların cebine dokunacak, refah getirecek projelerimizle geliyoruz. Sayın Başkanımız da bize desteğini verdi. Kuyucak’a garaj ve soğuk hava deposu sözü verdi. Kooperatiflerimizi geliştirip kadınlarımızı üretime ortak edeceğiz. Destekleriniz için teşekkür ederim” dedi.


Mahallerine yapılan yatırımlar için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür eden muhtarlar Başkan Çerçioğlu’nu ve Kemal Emir’i desteklediklerini söyledi.


Toplantı sonunda bütün katılımcılar gecenin anısına birliktelik pozu verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esed'den Zarif'e davet!
    1. Esed'den Zarif'e davet!
    2. Uluslararası alüminyum birliklerinden..
    3. İtfaiye merkezi yakınlarında çıkan..
    4. Sağlık lisesinde okuyan öğrencilere..
    5. Büyüksimitci: “İhracatta Türkiye’de..
    6. Doktoru darp eden gencin ailesi konuştu
    7. Başkan Selçuk sanayi esnafını dinledi,..
    8. Alanya’da operasyonda yakalanan 17..
    9. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri..
    10. Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş..
    11. İhracat oranı yüzde 5,9 arttı
    12. MST Ekskavatörler Orman Genel..
    13. Albaraka Türk'ten İhracatın..
    14. Elazığ’da “Akılcı Antibiyotik..
    15. Evlenen çiftlerin sayısı azaldı,..
    16. Sınır birliklerine mehter marşıyla..
    17. İAA’dan uluslararası bilgilendirme..
    18. Pakistan İİT toplantısına katılmayacak
    19. Filede derbi heyecanı
    20. 28 Şubat mağduru,“Polisler, ‘Hasan..
    Sessizliğini bozan Ahmet Davutoğlu yeni partinin sinyalini verdi: Türkiye için çalışmak borcumuzdur
    Sessizliğini bozan Ahmet Davutoğlu yeni partinin sinyalini verdi: Türkiye için çalışmak borcumuzdur
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi