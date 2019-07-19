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Başkan Çerçioğlu, Kavaklı Pazarı’nı ziyaret etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar Kavaklı Mahallesi’nde kurulan pazarı ziyaret ederek, üreticilerle sohbet etti.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:21
Başkan Çerçioğlu, Kavaklı Pazarı’nı ziyaret etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar Kavaklı Mahallesi’nde kurulan pazarı ziyaret ederek, üreticilerle sohbet etti.


Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen üretici pazarlarında üreticilerle Aydınlılar her pazar günü buluşmaya devam ediyor. Yörük Ali Efe’nin köyü olan Tarihi Kavaklı Mahallesi’nde kurulan üretici pazarı, her Pazar günü misafirlerini ağırlıyor. Pazardaki tezgâhlarda mahallelilerin kendi bahçelerinde yetiştirdikleri sebze ve meyvelerin yanı sıra eşleriyle birlikte yan yana çalışan kadınların el işi yemekleri de misafirleri bekliyor.


Yüksek rakımda olması sebebiyle temiz ve serin havasıyla da Aydınlıların uğrak noktalarından olan Mahalle, pazarıyla da bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, buradaki kadın üreticilerin kazandıklarıyla kız çocuklarını okuttuğunu hatırlatarak, vatandaşları Mahallelilerin kendi ürettikleri ürünleri sattıkları pazardan alışveriş yapmaya davet etti.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:21
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