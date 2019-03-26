Başkan Çerçioğlu, Efeler’de vatandaşlarla bir araya geldi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’a gelen CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ve CHP Efeler Belediye Başkan adayı Mehmet Fatih Atay’la birlikte Efeler’de vatandaşlarla ve partililerle buluşarak güçbirliği mesajı verdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’a gelen CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ve CHP Efeler Belediye Başkan adayı Mehmet Fatih Atay’la birlikte Efeler’de vatandaşlarla ve partililerle buluşarak güçbirliği mesajı verdi.

Daha sonra Atatürk Kent Meydanı’na geçen Başkan Çerçioğlu, İzmir Milletvekili Bayır, CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve toplantıya katılan vatandaşlar, burada seçim çadırının önünde vatandaşlarla sohbet etti. Gençlerin sloganlarına eşlik eden Başkan Çerçioğlu ve beraberindeki heyete vatandaşlar de eşlik etti.

Modern bir kent ortaya çıkarmak için Efeler’de Mehmet Fatih Atay’la birlikte yatırımların artarak devam edeceğini söyleyen Başkan Çerçioğlu, Başkan Atay’ın bütün projelerini desteklediğini söyledi.

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