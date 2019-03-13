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Başkan Çerçioğlu, Çine’de vatandaşlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’le birlikte Çine’de vatandaşlarla buluştu.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:22
Başkan Çerçioğlu, Çine’de vatandaşlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’le birlikte Çine’de vatandaşlarla buluştu.


Büyükşehir Belediyesi tarafından Çine’ye kazandırılan Çine Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen buluşmada salon tamamen doldu. Başkan Çerçioğlu, Çine’ye yatırımların önümüzdeki dönemde de katlanarak devam edeceğini söyledi.


Başkan Çerçioğlu, Çine Düğün Salonu’nda salonun doluluğundan dolayı büyük çoğunluğu kendisini ayakta dinleyen vatandaşlara seslendi.Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’in bütün projelerinin arkasında olduğunu belirten Başkan Çerçioğlu "Şimdiye kadar sizlere verdiğimiz bütün sözleri yerine getirdik. 2014 yılında sizlerle buluştuğumuzda Çine’ye otogar, düğün salonu, kültür merkezi yapacağımızın sözünü vermiştik; yaptık. Çine Sosyal Tesisi’nin sözünü verdik, yaptık. Kalabak Köprüsü, itfaiye hizmet binası... Verdiğimiz bütün sözleri yerine getirdik" diye konuştu.



’60 mahallenin suyu yoktu’


ASKİ’nin 118 kilometre hat çalışması yapıp 13 adet paket arıtma tesisinin yanı sıra Çine’de susuzluk yaşanmaması için 39 adet sondaj kuyusu açtığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu "Susuz bir yaşam olabilir mi? İlk büyükşehir belediye başkanı olduğumda Aydın’ın 493 köyünün 60 tanesinde su yoktu. Çine’de Seferler, Soğukluk,Yağlık, Altınova, Sarıköy, Ömerler, Bahçearası, Söğütçük, Mutaflar, Kirazdere köylerimizde su yoktu. Haftada bir gün iki saat su akıyordu. Önce bu köylerimizi suyla buluşturduk" dedi.



Mutaflar kalkındı, sırada diğer mahalleler var


Mutaflar Mahallesi’nden gelen vatandaşların "Mutaflar Sizinle Gurur Duyuyor" pankartına karşılık "Asıl ben sizinle gurur duyuyorum" ifadesini kullanan Başkan Çerçioğlu Mutaflar Kooperatifi projesinin Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’in bir projesi olduğunu belirten Başkan Çerçioğlu "Biz de kendisine sonuna kadar destek verdik. Hemen bir kadın kooperatifi kurduk ve Aydın’ın her yerinde gördüğünüz çiçekleri Mutaflarlı kadın üreticilerimizden almaya başladık. Kadınlarımız ürettikçe hem aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar hem de çocuklarını okutuyorlar. Önümüzdeki süreçte de Mutaflar’ın yanı sıra diğer mahallelerimize de destek vereceğiz" dedi.



İki katı yatırım


Büyükşehir Belediyesi’nin Çine’ye 5 yılda 65 milyon liralık yatırım yaptığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu "Şimdi daha güçlüyüz, çünkü yanımızda İYİ Parti de var. İYİ Partili arkadaşlarımızda sizlere daha iyi hizmet vereceğiz. Önümüzdeki dönemde şimdiye kadar yaptığımız yatırımların en az iki katını yapacağız Sizler kimin çalışıp, kimin çalışmadığını iyi biliyorsunuz. Sizlere hizmet etmekten çok mutluyuz. Verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


Başkan Çerçioğlu ve Başkan Dinçer’e vatandaşlarla buluşmasında CHP Parti Meclisi üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, il ve ilçe yönetimleriyle birlikte CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ile İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı eşlik etti.


Mutaflar’da çiçek üreticiliği yapan vatandaşlar Başkan Çerçioğlu’na çiçek hediye ederken, Başkan Çerçioğlu, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekildi. Buluşmada zeybek gösterisi de gerçekleştirilirken Başkan Çerçioğlu kendisine eşlik eden Milletvekillleri ve heyetle birlikte zeybek oynadı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:22
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