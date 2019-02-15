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Başkan Çerçi’den Manisa TSO’ya ziyaret

Yunusemre Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Çerçi, sivil toplum kuruluşu ziyaretleri kapsamında Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetimiyle bir araya geldi.

15 Şubat 2019 Cuma 14:24
Başkan Çerçi’den Manisa TSO’ya ziyaret

Yunusemre Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Çerçi, sivil toplum kuruluşu ziyaretleri kapsamında Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetimiyle bir araya geldi.


S Yunusemre Cumhur İttifakı adayı ve Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, MTSO Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetimiyle bir araya geldi. Türkiye’nin önemli bir sürece girdiğini aktaran AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, haklın en doğru kararı vereceğine inandığını belirtti. Yunusemre’de Cumhur İttifakının adayı olarak destek isteyen Dr. Mehmet Çerçi de ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Manisa’nın en büyük ilçesiyiz. Ticaret ve sanayinin yoğun olduğu ilçeyiz. 5 yıla yaklaşan sürede büyük dönüşümlere imza attık. Toplu konut hamleleri ve kentsel dönüşüm ile ciddi plan ve projeler yaptık. Sosyal ve kültürel çalışmalarda bulunduk. Çıraklık dönemimizi tamamladık. Cumhur İttifakının ortak adayı olarak artık milletimizin takdiri ile kalfalık dönemine geçme arzusundayız” dedi.


Başkan Çerçi’yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren ManisaTicaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ise Başkan Çerçi ve ekibine başarılar diledi. Yılmaz, “Çıkmış olduğunuz yolda Rabbim sizleri utandırmasın. Bundan sonra birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarda bulunacağız” diye konuştu.


Ziyarette Başkan Çerçi’ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, meclis üyeleri ve partililer eşlik etti.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:24
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