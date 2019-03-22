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Başkan Çerçi özel çocuklar ve yaşlılar ile buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

22 Mart 2019 Cuma 13:00
Başkan Çerçi özel çocuklar ve yaşlılar ile buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Down Sendromu Farkındalık Günü ve Yaşlılar Haftası dolayısıyla önce özel çocuklarla bir araya geldi; ardından Manisa Özel Huzurevi Vakfını ziyaret etti.


Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, özel çocuklar ve yaşlıları unutmadı. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla ilk olarak Manisa Özel Eğitim İş Uygulama Merkezini ziyaret eden Başkan Çerçi burada özel çocuklarla bir araya geldi. Öğrencilerin çalıştığı serayı gezen Belediye Başkanı Çerçi, onlarla yakından ilgilenerek birlikte spor yaptı. Günün önemine atıfta bulunan Başkan Mehmet Çerçi, “Down sendromu hakkında bilinçlenmemiz ve insanları bilinçlendirmemiz gerekiyor. Down sendromlu bireylerin eksiği değil fazlası vardır. Sevgi dolu olan bu çocuklarımız iyi bir eğitimle hayatlarını idame ettirebilir, iş sahibi dahi olabilirler. Yunusemre Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ederek çocuklarımıza özen gösteriyor, toplumda yer edinmelerine imkan sağlıyoruz” diye konuştu.


Buradaki ziyaretinin ardından Manisa Özel Huzurevi Vakfında yaşayanyaşlıları ziyaret eden Başkan Çerçi, yaşam deneyimi ile gençlere rehber olan yaşlıların her zaman hatırlanması gerektiğini dile getirdi. Yunusemre Belediyesi olarak yaşlı vatandaşlara her zaman destek olduklarını aktaran Dr. Mehmet Çerçi, önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek Huzurköy Projesi hakkında bilgi verdi. “Yaşlılarımıza itibar göstermek bizlerin minnet borcudur” diyen Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yunusemre Belediyesi olarak bizler de minnet borcumuzu en iyi şekilde ödemeye çalışıyoruz. Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri bünyemizde kurduğumuz Evde Bakım Hizmetleri ile yaşlılarımızın her türlü bakımıyla yakından ilgileniyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından organize edilen çeşitli aktivitelere yaşlılarımızı da dahil ederek, onların daha aktif olmalarını ve yaşama bağlı kalmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Kısacası bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak öncelikli görevlerimiz arasında.”

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:00
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