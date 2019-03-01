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Başkan Çerçi Merkezefendi’de vatandaşla buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Dr.

01 Mart 2019 Cuma 11:18
Başkan Çerçi Merkezefendi’de vatandaşla buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi seçim çalışmalarına Merkezefendi Mahallesi ile devam etti. Esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Cumhur İttifakı adayı Çerçi, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde destek istedi.


Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Çerçi, seçim çalışmaları kapsamında Merkezefendi Mahallesindeydi. Ziyaretlerinde Cumhur İttifakı Adayı Çerçi’ye, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, AK Parti Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkanı İlkcan Durmaz, Yunusemre Belediye Meclis üyesi adayları ve partililer eşlik etti. Mahallede esnafları gezen Başkan Çerçi, hayırlı kazançlar dileyerek 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde destek istedi. Vatandaşlarla bir araya gelen Dr. Mehmet Çerçi, sosyal belediyecilikle toplumun tüm katmanlarına ulaşmaya gayret gösterdiklerini belirtti.



“Gönül belediyeciliğini önemsiyoruz”


Cumhur İttifakı adayı, “Yunusemre Belediyesi olarak 5 yıla güzel hizmetler sığdırdık. Toplu konut hamleleri, modern pazar yeri ve daha pek çok dev projeleri yaparken; sosyal sorumluluk projelerini unutmadık. İnsana dokunan, gönül belediyeciliğini benimseyen bir anlayışla hareket ettik. Hanım lokalleri, taziye evleri, çocuk kültür sanat merkezleri, evde bakım hizmetleri, sosyal yardım projeleriyle vatandaşlarımıza ulaştık. Bugün sayısı 20’yi aşan tesisimizden binlerce vatandaşımız faydalanıyor. Şimdiye kadar olduğu gibi bir yandan şehri imar ederken bir yandan da vatandaşımıza dokunan projeler üreteceğiz” diye konuştu.


Başkan Çerçi, mahallesi ziyaretinin yanı sıra, Manisa Şehit ve Gazi Ailelerini Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı İbrahim Sagun ve yönetimi, İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi Başkanı Recep Özgüvenç ve yönetimiyle de bir araya geldi. İş insanı Hacı Mustafa Işıkal’ı da evinde ziyaret eden Başkan Mehmet Çerçi, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:18
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