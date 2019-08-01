Başkan Cengiz Sındırgı’da

İvrindi Belediye başkanı Yusuf Cengiz, termal ilçesi Sındırgı’yı ziyaret etti.

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, çalışma ziyareti kapsamında termalleri ile ünlü ilçe Sındırgı’ya gitti. Başkan Cengiz, İvrindi’yi sosyal anlamdageliştirmek, üreten,ürettiğini pazara sunan ve yöresel yapıya canlılık kazandıran bir İvrindi için çalışmalarını hızlandırdı. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ın önderliğinde bir şehir turu atan Başkan Cengiz Sındırgı ziyareti hakkında açıklamalarda bulundu.Cengiz, "Seçim zamanında açıkladığımız projelerinden bir tanesi de sosyal bir İvrindi idi. Bizler sosyal bir İvrindi için geziyor, görüyor, notumuzu alıp çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yöresel anlamda zengin bir ilçe olduğumuzun bilinci ile buavantajı değerlendirip ilçemizin zenginliklerini tanıtmak ve bunu hem maddi hem de manevi kazanca dönüştürmek için ilerleyen sürede halkımız ile çalışmalara başlayacağız" dedi.

Başkan Cengiz’e Sındırgı Belediye Başkanı Yavaş tarafından Sındırgı’ya özel ürünlerin bulunduğu hediye sepeti hediye edildi.