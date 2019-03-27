Başkan Çelik’ten veda ziyaretleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, veda ziyaretleri kapsamında Başsavcılık, Adalet Komisyonu Başkanlığı, Baro Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, veda ziyaretleri kapsamında ilk olarak Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret ederek Başsavcı Abdülkadir Akın ile bir süre görüştü. Başkan Mustafa Çelik, daha sonra Adalet Komisyonu Başkanı Dursun Büyükbaş’ı ziyaret etti. Kayseri Adliyesi’ndeki ziyaretlerini Kayseri Barosu ile devam ettiren Başkan Mustafa Çelik, Baro Başkanı Cavit Dursun ile görüştü. Dursun, Başkan Çelik’e Kayseri’ye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı bir teşekkür plaketi takdim ederek, hizmetlerinin yanı sıra samimiyet ve içtenliği için teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, daha sonra Emniyet Müdürlüğü’ne geçti. Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ile bir araya gelen Başkan Çelik, bir süre görüşerek veda etti. Başkan Çelik, ziyaretlerinde Kayseri’deki uyum kültürüne dikkat çekerek dört yıl süresince tüm kurum ve kuruluşlarla Kayseri ortak paydasında buluşarak uyum içinde çalıştıklarını söyledi. Başkan Mustafa Çelik, Emniyet Müdürlüğü’nden tören mangası ile uğurlandı. Tören mangasını selamlayan Başkan Çelik, Emniyet teşkilatına yapmış olduğu özverili çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.