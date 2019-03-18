0553 313 94 23

Başkan Çelik’ten vatandaşlara 2 bin türk bayrağı

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:20
Başkan Çelik’ten vatandaşlara 2 bin türk bayrağı

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü ve Şehitler Günü nedeniyle vatandaşlara 2 bin adet Türk Bayrağı dağıttı.


18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü ve Şehitler Günü nedeniyle Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, Merkez Kavşağı Cumhur İttifakı Seçim Çadırı önünde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara 2 bin adet Türk Bayrağı hediye etti. Bayrak dağıtımına vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, etkinlikte şehitlerimiz için dualar edildi.


Türk milletinin 104 yıl önce vatan için Çanakkale’de hep birlikte savaştığını ifade eden Başkan Çelik, “Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yılı nedeniyle burada bir araya toplandık. İnşallah ebediyete kadar dalgalanacak olan binlerce Türk Bayrağını vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Çanakkale’de destanlar yazan bir ecdadın torunlarıyız. En zor dönemimizde yokluklar içerisinde tüm süper güçlerin, her türlü teknolojik imkanları ile bir araya gelerek üzerimize geldikleri bir dönemde, Çanakkale’yi geçilmez kılan, 250 bin şehit veren, o dönemde bazı liselerin mezun bile verememesine sebebiyet veren, milletçe vatan savunması için Çanakkale’ye giderek, bedeller ödendiği destanın adıdır, Çanakkale. Şehitler verdik, toprağı kanlarımız ile suladık ancak Çanakkale’yi geçilmez kıldık. Bu cennet vatanı istila etmek isteyen sömürgecilere vermedik.En zor zamanlarımızda milletçe bir araya gelerek bunu başardık. Dün ülkemize açık bir şekilde saldıranlar, bugün terör örgütlerini maşa olarak kullanarak saldırmaya çalışıyorlar. Kültürel ve ekonomik olarak saldırıyorlar. Ancak küresel hainler bilmiyorlar ki, bin yıl boyunca bu topraklarda onların ataları ile birlikte oldukları ne kadar grup varsa hepsi üzerimize geldi, ancak hiçbirisi başarılı olamadı. Biz bu cennet vatanda bizi gömmek için gelenlerin mezarlarını kazdık. Bundan sonra bu cennet vatanda hainler üzerimize ne şekilde gelirlerse gelsinler, Türkiye’yi kutlu yürüyüşünden alıkoyamayacak ve bizi bölemeyecekler. Yeter ki birliğimiz, beraberlik ve kardeşliğimiz daim olsun. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı münasebeti ile tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.” dedi. Etkinlikte Başkan Çelik’in yanı sıra, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediyesi Meclis Üyesi adayları da yer aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:20
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Dağtekin: “Adıyaman’dan büyük bir zaferle çıkacağız"
    1. Başkan Dağtekin: “Adıyaman’dan büyük..
    2. Milletvekili Fendoğlu’dan şehit..
    3. İbrahim Kalın Çanakkale şehitleri için..
    4. Van oy kullanma saatleri 2019 Van..
    5. Şehit amcasının kabri başında İstiklal..
    6. Gazinocuyu öldüren sanığa şok karar!
    7. İmanla cepheye koştular, geri dönmediler
    8. Bakan Kurum'dan Kars'a Millet Bahçesi..
    9. Good Net Voleybol Sürdürülebilirlik..
    10. Badmintonda Türkiye Şampiyonası heyecanı
    11. Ayazmana Mesireliği parkı baştan aşağı..
    12. Barcelona'da Luis Suarez 2 hafta yok
    13. "Çanakkale ruhu"nu Konak Meydanı'nda..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Troya..
    15. Uzman erbaş alımında başvuru şartları..
    16. İran ile doğu sınırda PKK'ya yönelik..
    17. Çanakkale Zaferi, Beşiktaş Müzesi'nde
    18. OPEC'in nisandaki toplantısı iptal..
    19. Öykü'ye donör olduktan sonra lösemiden..
    20. Çanakkale Zaferi kutlandı, şehitler..
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!