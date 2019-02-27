0553 313 94 23

Başkan Çelik’ten oda başkanlarına ziyaret

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Şehzadeler Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Çelik, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek görüş ve önerilerini yerinde dinledi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:14
Başkan Çelik’ten oda başkanlarına ziyaret

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Şehzadeler Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Çelik, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek görüş ve önerilerini yerinde dinledi.


Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Çelik, seçim çalışmaları kapsamında Marangozlar Odası, Madeni Sanatkârlar Odası, Motorlu Araç Tamircileri Odası ve K.E.S.S Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Türek’ i ziyaret etti.


Şehzadeler’de 5 yıllık süre içerisinde yapılan hizmetlerde hiç kimseyi ayırmadan 171 bin vatandaşın tamamında eşit şekilde hizmetler yaptıklarını ifade eden Başkan Çelik “Birçok hizmeti Şehzadelerimize kazandırdık. Vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şehzadelerimize her alanda eserler kazandırdık. Bunları yaparken hiç bir insan ayrımı yapmadan çalıştık. Bizim kapımız, gönlümüz ve yüreğimiz herkese açık oldu. Bize oy veren vermeyen insan ayrımı yapmadan bütün mahallelerinde hizmet götürdük. Bugün sadece AK Parti’liler ve Milliyetçi Hareket Partililer değil farklı siyasi görüşlere sahip vatandaşlarımız, bize gönüllerinin bizden yana olduğunu ifade edebiliyorsa, bu bizim 5 yıl boyunca herkesi kucaklamamızın ve herkese eşit şekilde hizmet etmemizin bir göstergesidir" dedi.


Oda başkanlarıyla sürekli istişarelerde bulunduklarını söyleyen Çelik, "Her zaman için değerli başkanlarımız ve yönetimleri ile bir araya geldik. Ziyaretler yaptık. Esnaf danışma meclislerinde bir araya geldik. Bizim ziyaretlerimiz 5 yıl boyunca her zaman devam etti. İyi günde, kötü günde herkesin yanında olabilmek için çaba sarf ettik. Hafta sonları tatil yapmak yerine vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bunu yaparken de tanıdık, tanımadık, partili, partisiz ayrım yapmadan herkesin gönlünü almaya çalıştık. Bugün bütün bunların gönül rahatlığı içerisindeyiz. 5 yıl boyunca başımızı yere eğdirecek bir yanlışın içinde olmadık. Gönül rahatlığıyla bir kampanya yürütüyoruz" diye konuştu.


Çalışmalarından dolayı Başkan Çelik’i kutlayan K.E.S.S Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Türek “Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyduk. İnşallah rabbim çıktığınız bu yolda size ikinci dönemde de Manisa’ya hizmet etmeyi nasip etsin. Siz halkımızın deyimi ile gönüllerin başkanısınız. Mütevaziliğiniz ve insanlarla ikili ilişkileriniz ile bunu sonuna kadar hak ediyorsunuz. Bir Belediye Başkanı gibi değil halkın içinden biri gibi davranıyorsunuz. Rabbim her zaman destekçiniz olsun. Bizler her zaman elimizden geldiği gibi size destek olacağız” ifadelerini kullandı.


Başkan Çelik’e ziyaretler esnasında AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP İlçe Başkanvekili Mustafa Zeybek ve partililer eşlik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:14
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşler tersine döndü! Bu sefer kadın erkeği darp etti
    1. İşler tersine döndü! Bu sefer kadın..
    2. 57 kişinin alınacağı iş için 12 bin..
    3. Medvedev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    4. Barut: "Mazot fiyatları düşerse tanzim..
    5. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk..
    6. Bartın Üniversitesi’nde Hocalı..
    7. (Özel) Kayseri’de 2 otomobil kafa..
    8. Pakistan Hindistan'ı diyaloğa davet etti
    9. Spot piyasada elektrik fiyatları
    10. Tır ile hafif ticari araç çarpıştı:..
    11. Başkan Mustafa Çelik tünel geçit için..
    12. Denizlispor Kalkan ile 4,5 yıllık..
    13. Sağlık-Sen taleplerini Cumhurbaşkanı..
    14. "Emlak Katılım Bankası, riskli..
    15. Meteorolojiden 3 il için fırtına uyarısı
    16. Kahramanmaraş’ta "vatanseverlik"..
    17. Başkan Ataç öğrenci evine konuk oldu
    18. Sahte papazdan ‘ölü diriltme’ gösterisi
    19. Teknisyenin bilgisayarındaki cinsel..
    20. 28 Şubatçılar hesap versin
    21. Bakan Çavuşoğlu: "İran’ın köşeye..
    22. "Millet İttifakı bu ismi hak etmiyor"
    23. Öğrenciler Bilecik’in önde gelen..
    24. "2019 çok daha güçlü ve rahat bir yıl..
    25. Azerbaycan ve Gürcistan Devlet..
    26. Bilerek kart gördüğü iddia edilmişti!..
    27. AK Parti Palandöken Seçim Koordinasyon..
    28. Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 5..
    29. Uyuşturucu satıcısı tutuklandı
    30. Belediye, Kılıçözü Sanayii Sitesi..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü