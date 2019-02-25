Başkan Çelik’ten MAGİAD’a ziyaret

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Şehzadeler Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Çelik, sivil toplum kuruluşu ziyaretleri kapsamında Manisa Genç İş Adamları Derneğini ziyaret ederek, Cumhur İttifakı için destek istedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, seçim çalışmaları kapsamında Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Halil Ağırbaşlı ve yönetimini ziyaret etti. MAGİAD ziyareti esnasında Başkan Çelik’e AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü ve partililer eşlik ettiler. Yapılan ziyaret nedeni ile Başkan Çelik ve beraberindeki heyete teşekkür eden MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olan Ömer Faruk Çelik’e başarılar diledi.

Şehzadeler Belediyesi olarak MAGİAD ile birçok projeyi birlikte yaptıklarını ifade eden başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak, şehrimizde genç kardeşlerimizin bir araya gelerek oluşturmuş olduğu Manisa Genç İş Adamları Derneğini önemsiyoruz. Görev yaptığımız 5 yıllık süre içerisinde sürekli diyalog halinde olduk. Birçok projeye birlikte imza attık. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde birlikte güzel projelerin içerisinde olmaya devam edeceğiz. Sivil Toplum Kuruluşları bizim açımızdan son derece önemlidir. Biz onları şehrimizde bir figüran değil şehrin birer aktörü olarak görüyoruz ve projelerimizde onlarında fikirlerine önem veriyoruz. Hizmetlerimizi hayata geçirirken onların fikirlerini de katarak hizmet ediyoruz. Bugün MAGİAD ailesi ile ilk defa bir araya gelmedik. Daha öncede defalarca bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmuştuk ancak MAGİAD Başkanımız Halil kardeşimiz bu göreve yeni seçildi bu nedenle kendisini de ilk defa ziyaret etme imkânı bulduk. Kendisine bu yeni görevi nedeni ile başarılar diliyorum. İnşallah bugüne kadar başkanlık yapmış olan kardeşlerimiz ile olduğu gibi bundan sonra ki süreçte de değerli Başkanımız ile sürekli istişare halinde olacak ortak projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi.