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Başkan Çelik’ten ‘İstanbul’un Fethi’ mesajı

AFAD SEN Genel Başkanı Ayhan Çelik, İstanbul’un Fethi’nin 565.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:29
Başkan Çelik’ten ‘İstanbul’un Fethi’ mesajı

AFAD SEN Genel Başkanı Ayhan Çelik, İstanbul’un Fethi’nin 565. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Tarih boyunca üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış olan tarih ve kültür şehri İstanbul’un Fatih Sultan Mehmed Han tarafından 29 Mayıs 1453 tarihinde fethedildiğini hatırlatan AFAD SEN Genel Başkanı Ayhan Çelik, 566. yıldönümüne erişildiğini ifade etti. Çelik, “Peygamber Efendimizin, ‘Kostantiniyye, bir gün feth olunacaktır. Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden komutan ne güzel komutandır’ övgüsüne mazhar olmak amacıyla, yüzyıllarca süren mücadelelerin sonunda büyük bir inanç ve askeri deha ile gerçekleştirilen bu fetih, köklü medeniyetimizin, bir çağı kapatıp yeni bir çağ açarak insanlık tarihine damgasını vurduğu, dünya tarihini derinden etkileyen büyük bir zafer olarak tarihe geçmiştir. 29 Mayıs 1453’te gemilerin karadan yürütülmesi ile gerçekleşen, çağ kapatıp çağ açan büyük fethin 565’inci yıldönümünü kutlarken, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’nın (S.A.V) övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmed Han ve onun kahraman askerlerini bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz. Üstün dehasıyla, genç yaşta İstanbul’u fetheden büyük komutan ve devlet adamı Fatih Sultan Mehmed Han’ın bu zaferi, Türkün gücünü ve zekâsını bir kez daha tüm dünyaya kanıtlanmış, fetihten sonra gösterdiği adalet ve hoşgörüyle de tarihteki eşsiz yerini almıştır. Sadece toprakları değil, gönülleri de fetheden ecdadımızın adaletli, merhametli ve hoşgörülü yönetimiyle yüzyıllarca farklı kültür ve dinlerin bir arada yaşadığı bu kadim şehir, bu özelliğiyle tüm dünyaya örnek teşkil eden, hem coğrafi hem de ticari açıdan dünyanın başkenti konumunda bir medeniyet merkezidir. Bu özellikleriyle fetih ve İstanbul, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aziz milletimiz için daima gurur ve ilham kaynağı olacaktır. Bugün ülkemizin modern vitrini olarak dünyaya açılan penceresi olan güzel İstanbul, doğu ile batı arasında köprü olma vazifesini sürdürmektedir. Bu konuda bizlere düşen vazife; tarihi ve kültürel dokusunu koruyarak İstanbul’u geleceğe taşımaya devam etmek ve köprü konumunu kuvvetlendirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle İstanbul’un Fethinin 565’inci yıldönümünü kutluyor, bu eşsiz güzellikteki dünya şehrini bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmed Han ile aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:29
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