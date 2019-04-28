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Başkan Çelik’ten İstanbul ziyareti

AFAD Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik, "Bizim olmazsa olmazımız, AFAD personeli her türlü arazi şartlarında ve her türlü risklerde görev yaptıkları için risk grubuna dahil edilmesi ve 3600 ek göstergenin verilmesidir" dedi.

28 Nisan 2019 Pazar 08:45
Başkan Çelik’ten İstanbul ziyareti

AFAD Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik, "Bizim olmazsa olmazımız, AFAD personeli her türlü arazi şartlarında ve her türlü risklerde görev yaptıkları için risk grubuna dahil edilmesi ve 3600 ek göstergenin verilmesidir" dedi.


AFAD Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik ve AFAD Sen Genel Başkan Yardımcısı Akşit Dayı, Marmara Bölge Temsilcisi Hayati Akcan ve İstanbul İl Temsilcisi Murat Yavuz ile birlikte İl Afet ve Acil Durum Müdürü ve Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlik Müdürü ile görüşme yapıldı.Daha sonra toplantı salonunda çalışanlarla bir araya geldikten sonra açıklamalarda bulunan AFAD Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik, “Bölge illerini ziyaret ediyoruz. Bugünde İstanbul AFAD Müdürlüğümüzü ziyaret ettik. AFAD çalışanları ile bir araya gelip, personelin sorunları ve sıkıntılarıyla ilgili sendikal anlamda ne gibi çözümler üretebiliriz diye görüşmeler gerçekleştirdik. Daha sonra personellerle yaptığımız istişareler çerçevesinde İçişleri Bakanlığı nezdinde AFAD Başkanlığına sunmak suretiyle çözüm odaklı yapılması gerekenleri yapmaya çalışacağız. Bizim istediğimiz, AFAD çalışanlarının AFAD tazminatlarının verilmesi, görev yerlerinden dolayı değişimlerin yapılması, atama ve değişikliklerinin yapılmaması nedeniyle çalışanlarımız mağdur olmaktadır, bunun giderilmesi. Bizim amacımız, bu sorunların çözümüne yönelik bir arayış içerisindeyiz. Elbirliğiyle çözülmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bizim olmazsa olmazımız, AFAD personeli her türlü arazi şartlarında ve her türlü risklerde görev yaptıkları için risk grubuna dahil edilmesi ve 3600 ek göstergenin verilmesidir. Bu sorunlarla ilgili gerekli çalışmalarımızı yapacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 08:45
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