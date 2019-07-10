Başkan Çelik’ten İlçe Emniyet Müdürü Güner’e teşekkür

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik, gerçekleştirdikleri etkinlikte kendilerine verdiği destekten dolayı İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Dernek Başkanı İsmail Çelik, “Engelliler Haftası ve gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde her daim camiamıza gösterdikleri yakın ilgiden duyarlı davranışlarından dolayı Engelliler Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak klasik araba sevenler temsilcisi Cenk Akçay ile birlikte İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner’e ve teşkilatına teşekkür ziyaretine giderek çiçek takdimi ve pasta ikramında bulunduk. Birlikte yapabileceğimiz çalışmalar hakkında görüş alışverişi yaptık. Bizlere göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı kendisine çok teşekkür ederiz. İnşallah engelleri hep birlikte kaldıracağız” dedi.