0553 313 94 23

Başkan Çelik’e vefa ve teşekkür ziyareti

AK Parti İl Teşkilatı ile birlikte Önceki Dönem Bakanlardan Taner Yıldız, Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e ’Vefa ve Teşekkür’ ziyaretinde bulundu.

30 Mart 2019 Cumartesi 15:49
Başkan Çelik’e vefa ve teşekkür ziyareti

AK Parti İl Teşkilatı ile birlikte Önceki Dönem Bakanlardan Taner Yıldız, Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e ’Vefa ve Teşekkür’ ziyaretinde bulundu.


Misafirlerini başkanlık katında karşılayan Başkan Çelik, ziyarette yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak son görev günü olduğunu hatırlatarak, dava arkadaşlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Çelik, “Son görev günümde siz değerli dostlarımızın hatırımızı sayıp ziyaret etmeleri, bizi son derece mutlu etti. İnşallah Rabbim çıktığımız yolda bize de, sizlere de hem aday olan hem de olmayan arkadaşlarımıza da hayatta başarılar nasip eder. İnşallah şimdiye kadar kazasız, belasız, sıkıntısız ve sancısız yürüttüğümüz bu seçimpropaganda sürecini Rabbim tamamına erdirsin diye dua ediyoruz. Bugünü bir arefe olarak görüyoruz. İnşallah yarını da bir bayram olarak kutlarız.Umarım Cumhur İttifakı olarak on altı ilçede ve büyükşehirde kazanırız. Nezaketlerinizden dolayı şahsım ve belediyem adına teşekkür ediyorum” dedi. AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da, “Teşekkür ziyareti fikri aslında hepimizden çıktı. Bu bir parti programı değildi. Siz her ne kadar son gün deseniz de biz bu ziyareti seçim öncesi son gün olarak adlandırıyoruz.Bugüne kadar şehrimize emekleriniz geçti.AK Parti olarak yüzümüzü yere baktırmadınız. Şimdiye kadar ki gayretli çalışmalarınız için teşekkür ederiz” diye konuştu. Başkan Çelik’in Kayseri ve teşkilat için verdiği emeklere değinen önceki dönem Enerji Bakanı Taner Yıldız ise şöyle konuştu;


“Başkanım hamdolsun sizin emin eller olarak gerek Kocasinan’da gerek büyükşehir belediye başkanlığında gerekse daha önce kurucu başkan olarak teşkilatımızda çok fazla emeğiniz var. Bütün milletvekillerimiz, AK Parti siyasetimiz ve şu anki Cumhur İttifakımız adına da sizlere emeklerinizden dolayıteşekkür ediyoruz. Allah sağlık sıhhat içerisinde nice güzel başarılı hizmetler etmeyi nasip etsin."


Ziyarette son sözü alan Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de, “Sayın Başkanım ilçelerdeki hayat standardının yükseltilmesi anlamında son derece önemli çalışmalarınız oldu.Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde güzel bir hizmet dönemi geçirdiniz. Ortaya koymuş olduğunuz projeleriniz gelecekte sizin hatırda kalacak hizmetler oldu.İnşallah bundan sonraki süreçte de tecrübelerinizden faydalanarak devam edeceğimize inanıyorum. Şehrimize yaptığınız hizmetler için tekrar teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.


Ziyaretin sonunda AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu tarafından Başkan Çelik’e hediye takdim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 15:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır Bismil yerel seçi sonuçları 2019 | Bismilseçim sonuçları HDP AK Parti oy oranları
    1. Diyarbakır Bismil yerel seçi sonuçları..
    2. Voleybol: Efeler Ligi play-off
    3. 'Oy kullanırken dikkatli olun!'
    4. Afganistan'da bir okula roket mermisi..
    5. Ergani yerel seçi sonuçları 2019 |..
    6. Kayserispor’da Asamoah sakatlandı
    7. Almanya’da Türk kökenli siyasetçi SPD..
    8. Yenişehir yerel seçim 2019 sonuçları |..
    9. Patenle kayan gencin ayağı otobüsün..
    10. İspanyol aşırı sağına karşı..
    11. Tuzla’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    12. Kayapınar yerel seçi sonuçları 2019 |..
    13. Balıkesirli gençler plajları yaza..
    14. Çorum’da 397 bin 233 seçmen oy..
    15. Ali Koç: "Önce ben elimi taşın altına..
    16. KKTC'de korkunç kaza! 2 ölü 4 yaralı
    17. Bağlar yerel seçi sonuçları 2019..
    18. KONUTDER, Elmas’la yola devam edecek
    19. AK Parti'nin Bağcılar mitingi
    20. Idai Kasırgası'nda ağır bilanço: 746..
    İmamoğlu darbe başarısız olunca kahrolmuş
    İmamoğlu darbe başarısız olunca kahrolmuş
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'