Başkan Çelik Yeni Zelanda’daki terör saldırısını lanetledi

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Ömer Faruk Çelik, Yeni Zelanda’da 49 Müslüman’ın hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, Yeni Zelanda’da 49 Müslüman’ın hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Saldırıyı lanetlediğini söyleyen Başkan Çelik, "Bu hainler bu alçaklar saldırı üzerine bir açıklama yaptılar, bildiri yayınladılar. Bize de mesaj gönderdiler. Diyorlar ki; ’Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz. Size zarar gelmeyecek, boğazın doğu yakasında. Ama boğazın batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa’ya gelirseniz sizi öldüreceğiz. Kostantinapolis’e gelip tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Kostantinapolis hak ettiği gibi Hristiyan şehri olacak’ Şu alçağa şu katile bak. Burayı Yeni Zelanda mı zannettin. Burası Türkiye, burası Anadolu. Biz bin yıldır bedeller ödeyerek buradayız. Buradaki her bir karış toprakta şehit kanları var. Biz en zayıf olduğumuz zamanda bütün ataların üzerimize saldırdığında liseli talebelerimizi bile şehit vererek Çanakkale’yi size geçilmez kıldık. Hiç şüpheniz olmasın, asla bir hayal kurmayın. Bu topraklara göz dikenin gözünü çıkartacak yiğitler ayaktadır. Bu hainlerin arkasındaki emperyalist güçlere sesleniyorum. İstanbul’u Fatih Sultan Mehmet Han fethetti. İşte Fatih’in şehzade olarak yetiştiği şehirden sesleniyorum.Türkiye’yi yıkamazsınız, ezanlarımızı susturamazsınız, bayrağımızı indiremezsiniz. Şimdi anlıyor musunuz? Dr. Devlet Bahçeli, bilge adam, neden Cumhur İttifakı’nı kurdu, neden beka sorunu diyor. Şimdi anlıyor musunuz? Bu ülkenin sevdalısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan neden Cumhur İttifakı diyor ve bu birliktelik mezara kadardır diyor. Güçlü, zengin, lider Türkiye istemiyorlar. Yıllardır tüm terör örgütlerini besleyip üstümüze saldırtıyorlar” dedi.