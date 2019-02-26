Başkan Çelik, Vergi Haftası nedeniyle Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Günçavdı ile görüştü

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vergi Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada görevde bulundukları 4 yıl süresince belediye gelirlerini en verimli şekilde kullandıklarını belirtti. Başkan Çelik, toplanan vergilerin hizmet ve yatırım olarak halka döndüğünü kaydetti.

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ve Vergi Dairesi yöneticileri, Vergi Haftası münasebetiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret ettiler. Günçavdı, ziyaretinde Başkan Çelik’e Vergi Haftası kokardı taktı. Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı, Verginin Haftası dolayısıyla verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Vergi Haftası’nı kutladı ve Büyükşehir Belediyesi’nin bir taraftan şirketleri vasıtasıyla vergi verdiğini, bir taraftan da bu vergilerin tekrar halka dönmesi için çalıştıklarını belirtti. Büyükşehir Belediyesi’nin Maliye ve İller Bankası’ndan gelen gelirlerinin toplanan vergilerden oluştuğunu hatırlatan Başkan Çelik, “Görevde bulunduğumuz 4 sene içinde toplanan vergilerden gelen payları en efektif, en verimli şekilde değerlendirmeye çalıştık. Yaptığımız yollar, köprülü kavşaklar, tesisler, alt ve üst yapı yatırımları ile verilen hizmetler toplanan vergilerin en iyi şekilde değerlendirildiğinin göstergesi” diye konuştu.