Başkan Çelik veda ziyaretlerine başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediye bünyesindeki birimlere veda ziyaretleri yapıyor. Bu kapsamda ilk ziyaretini KASKİ Genel Müdürlüğü’ne yapan Başkan Çelik, KASKİ personeliyle öğle yemeği yedi ve tüm çalışanlara gösterdikleri gayret nedeniyle teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan tarafından karşılandı. Öğle yemeğini KASKİ yemekhanesinde yiyen Başkan Çelik, tabldotta sıraya girdi ve yemeğini kendisi aldı. Çalışanlarla birlikte yemeğini yiyen Başkan Çelik, KASKİ’nin çalışmalarından övgüyle bahsederek, “Türkiye’de örnek gösterilen bir kurum haline geldik” dedi. 4 yılda ilerde duayla anılacak işler yaptıklarını ifade eden Başkan Çelik, “Bu hizmetleri hep birlikte yaptık. Bundan sonra da bu vatana hizmet etmek için herkes kendi işini en iyi şekilde yapmak için gayret edecek. Görev süremiz içinde mesai kavramı gözetmeksizin gösterdiğiniz gayretli çalışmalar için teşekkür ediyorum. Ağabey-kardeş anlayışıyla çalıştık. İnşallah hiç kimsenin kalbini kırmamışızdır. Haklarınız helal edin” dedi.