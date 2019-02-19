0553 313 94 23

Başkan Çelik, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nden gelen talebi gerçekleştirdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in talimatıyla Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde tedavi gören hastalar Erciyes’te farklı ve güzel bir gün yaşadı.

19 Şubat 2019 Salı 15:07
Başkan Çelik, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nden gelen talebi gerçekleştirdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in talimatıyla Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde tedavi gören hastalar Erciyes’te farklı ve güzel bir gün yaşadı. Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop, kendilerine sağlanan bu imkan nedeniyle Başkan Çelik’e teşekkür etti.



Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde tedavi gören hastaların Erciyes’e çıkma talebi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik tarafından gerçekleştirildi. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, sağlanan imkan üzerine hastalara zirvede terapi yaptı. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde tedavi gören hastalar Erciyes Kardanadam Tesisleri’nde ağırlandı ve ardından gondollara bindirildi.



Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ndeki hastalara böyle bir imkanın sağlanması nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e teşekkür etti. Hastaların Erciyes’e çıkarılmasının çok önemli olduğunu ifade eden Altıntop, “Tüm hastalarımız tek tek teşekkür ettiler. Birçoğu ilk kez teleferiğe bindi. Buraya hekim arkadaşlarımızla birlikte geldik Onlar hastalarımızı topluma kazandırmak için uğraşıyorlar. Erciyes’in de bu anlamda desteği olacaktır. Çünkü Erciyes’i görmek Kayserilileri mutlu eder. Biz de Erciyes’in temiz havasının ve güzelliğinin hastalarımızın ruhsal alemlerinde bir parıltı yaşatmasını hedef edindik” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğrencilere kar sürprizi
    1. Öğrencilere kar sürprizi
    2. Sokak ortasında eşini öldüren koca..
    3. Edirne’de, “Mirasımızın İzinde: 1...
    4. Bahçeli evi alkol imalathanesine..
    5. Kazım Kurt, Seyitgazi’den destek istedi
    6. CHP Avcılar belediye meclis üyesi..
    7. Ceyhan’a dev yatırım
    8. Moda tasarımcısı Karl Lagerfeld..
    9. Başkan Kılıç: “Onların her zaman..
    10. CHP Mansur Yavaş'ı seçim kuruluna..
    11. "KPSS'ye girin sizi memur yapalım"..
    12. Hastane personeline ’İşaret dili’..
    13. Pakistan'da Şahbaz Şerif'e yurt dışına..
    14. Trump-Kim zirvesine doğru
    15. Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne..
    16. Leylekler festivalle karşılanacak
    17. Amik Ovası’nda sular yükseldi
    18. HDP Eş Genel Başkanı Temelli hakkında..
    19. Sinop’taki ev yangını
    20. Lice Belediyesi yol temizleme..
    21. Esad rejimi İdlib’e yine saldırdı: 5..
    22. Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz'den AP'ye..
    23. 4. Uluslararası Mersin Maratonu'nun..
    24. Minik eller ahşabı sanata dönüştürdü
    25. Kayseri Şehir Hastanesinden Sağlık..
    26. GÜNCELLEME 2 - Muğla'da maden..
    27. PTT’den ‘Kişisel Pul’ uygulaması
    28. Sivassporlu Hugo Vieira'nın tedavisi..
    29. GSO Başkanı Ünverdi yatırımcıları..
    30. Su isteme bahanesiyle girdiği evde..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü