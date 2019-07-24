0553 313 94 23

Başkan Çelik TDBB yönetim kurulu toplantısında

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Temmuz Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapıldı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:16
Başkan Çelik TDBB yönetim kurulu toplantısında

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Temmuz Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda yönetim kurulunda yer alan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de hazır bulundu.


Türk Dünyası arasında mevcut olan ortak kültür ve medeniyet mirasını dikkate alarak, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma yaklaşımı ile bilgi, görgü ve karşılıklı deneyimlerden yararlanmak amacıyla kurulan, aralarında Azerbaycan, KKTC, Bosna Hersek, Arnavutluk, Moğolistan, Tataristan gibi Türk ülkelerinden belediyelerin de bulunduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Temmuz Ayı Yönetim Kurulu Toplantısını Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Birlik yönetim kurulunda yer alan 35 belediye başkanından biri olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de toplantıda hazır bulundu.


Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Türk Dünyası arasındaki tarihi ve kültürel mirası korumak; ekonomik, teknik, sosyal ve kültürel alanlar başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek; kent ve kent yönetimlerinin sorunlarını ve çözüm yollarını belirlemek, ortak çözümler aramak ve uygulama çalışmaları yapmak; kent yönetimi ve kent kültürü konusunda yeni modelleri araştırmak ve geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak, yaptırmak ve yapılan çalışmaları desteklemeyi amaçlıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:16
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Oktay basın mensuplarıyla bir araya geldi
    1. Başkan Oktay basın mensuplarıyla bir..
    2. TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Ergin..
    3. Çavuşoğlu-Moncada ortak basın toplantısı
    4. Gazeteciler ve Basın Bayramı için özel..
    5. Türkiye Ürün İhtisas Borsası Faaliyet..
    6. Van'da iki terörist teslim oldu
    7. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    8. Başkale’de örgütten kaçan 2 terörist..
    9. Batman’da 3 bin 500 paket kaçak sigara..
    10. İşaret dili kursiyerlerine..
    11. Nilüfer’de transfer bitmiyor
    12. BMC rekor artışla devler listesine girdi
    13. Bir kişinin öldüğü dehşete düşüren yol..
    14. Genç Yetenek Anıl Kubaliç Manisa..
    15. Gamze Özçelik kurduğu dernek ile..
    16. Batman Üniversitesi YKS adayları için..
    17. Kuluöztürk’ten,24 Temmuz Gazeteciler..
    18. İstanbul'da kaçak tütün ürünlerine..
    19. Fındık ihracatçılarından TMO’ya fiyat..
    20. 11’inci kattan düşen inşaat işçisi..
    21. AB'den kara para ile mücadele çağrısı
    22. Tatvan Belediyesi’nden evde tıraş..
    23. BAE’de öğrencilere Çince dersi
    24. Bitlis'te terör operasyonu
    25. Abbas, Ürdün Kralı Abdullah ile..
    26. Nasreddin Hoca Evinde hocanın..
    27. Altın “eldiven”: “Bu sezon borcumuzu..
    28. Çiftçinin pulluğuna takılan 250 yıllık..
    29. Fatsa Belediyespor’a doktor başkan
    30. Yalandan kim ölmüş? Ali Babacan'ın..
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?