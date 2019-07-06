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Başkan Çelik, Kazım Karabekir Mahallesi sakinleri ile buluştu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kazımkarabekir Mahallesinde mahalle sakinleri ile bir araya gelerek, istek ve taleplerini dinledi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:10
Başkan Çelik, Kazım Karabekir Mahallesi sakinleri ile buluştu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kazımkarabekir Mahallesinde mahalle sakinleri ile bir araya gelerek, istek ve taleplerini dinledi.


Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi AK Parti meclis üyeleriyle birlikte Selahaddin Eyyubi Kültür ve Taziye Evi’nde mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle sakinleri ile kahvaltı yapan Başkan Çelik, daha sonra samimi bir ortamda sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi. Vatandaşlar aydınlatma direğinden, yeşil alan bakımına, düğün salonu talebinden, kaldırım işgallerine, imar beklentisinden DSİ kanallarına kadar taleplerini iletirken; Başkan Çelik de ivedi konularda birim müdürlerine gereken talimatları vererek, taleplerin yerine getirilmesini istedi. Kazımkarabekir ve civar mahallelerde bazı hizmetleri hayata geçirebilmelerinin önündeki en büyük engelin bölgede imar olmaması olduğunu kaydeden Başkan Çelik, imar konusunda da Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:10
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