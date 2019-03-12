0553 313 94 23

Başkan Çelik, Kayseri’nin ilk tüp geçit projesini basına ve kamuoyuna tanıttı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Farabi Caddesi’ni Talas Yolu’na bağlayacak olan Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın tüp geçit ve bulvarını basına ve kamuoyuna tanıttı.

12 Mart 2019 Salı 12:51
Başkan Çelik, Kayseri’nin ilk tüp geçit projesini basına ve kamuoyuna tanıttı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Farabi Caddesi’ni Talas Yolu’na bağlayacak olan Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın tüp geçit ve bulvarını basına ve kamuoyuna tanıttı. Başkan Çelik, yolun tüp geçit ile geçileceği Köşk Kışla ile ilgili protokolün imzalandığını açıkladı. Başkan Çelik, 375 metrelik tüp geçidin de yer aldığı yolun yaklaşık 22 milyon TL’ye mal olacağını söyledi.


Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanında yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı üzerindeki Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Katlı Kavşağı’nda bu önemli yatırımla ilgili görsel brifing düzenledi.


“35 GECEKONDUYU RIZA İLE YIKTIK”


Hulusi Akar Bulvarı’nın açıldığı andan itibaren trafik yükünü aldığını ve tercih edilen bir yol haline geldiğini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, bulvarın Sivas Caddesi ve Talas Caddesi’ndeki trafiği de rahatlattığını belirtti. Bu yolun açılmasında Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın çok büyük emeklerinin olduğunu dile getiren Başkan Çelik, bu nedenle Köşk Kışla’dan geçecek yola ismini verdiklerini kaydetti. Kocasinan Bulvarı’nı Fuzuli ve Farabi Caddesi’nden Hulusi Akar Bulvarı’na bağlamak için yaptıkları çalışmalardan da bahseden Başkan Mustafa Çelik, “Fuzuli’yi bu yolla irtibatlandırmak için 35 gecekondunun hak sahipleriyle rızalarını alarak anlaştık. Gecekonduları yıkarak üç ay gibi kısa sürede Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Katlı Kavşağı’nı yaptık. Böylece Fuzuli ve Farabi’yi Hulusi Akar Bulvarı’na bağladık” dedi.


KÖŞK KIŞLA GEÇİŞİ İÇİN PROTOKOL İMZALANDI


Farabi Caddesi’ni Hulusi Akar Bulvarı’na bağlamakla yetinmediklerini ve bu yolu Talas Bulvarı’na bağlamak gerektiğini de ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Üzerinde 1,5 yıldır çalışıyorduk. Dün yolun Talas Caddesi’ne bağlanmasıyla ilgili protokolü imzaladık. Toplam uzunluğu 575 metre olacak yolun 230 metresi açık, 345 metresi tüp geçit olacak. Askeri bölgeyi alttan geçeceğimiz Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Bulvarı ve Tüp Geçidi ile pek çok mahallemizi Talas Yolu’na bağlayacağız. Gerçek planlama ve gerçek mühendisliğin böylesine alternatif yolları açmak olduğunu düşünüyorum. Yol ve tüp geçidin projesi tamamlandı. İhalesine hazırlanıyoruz” diye konuştu.


“SON GÜNE KADAR ÇALIŞMAYA DEVAM”


Açacakları yolun Kayseri’nin geleceği ve geleceğin Kayseri’si için çok önemli bir proje olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik, son güne kadar çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:51
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
    1. Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi,..
    2. Karısının iş yeri önünde benzinle..
    3. Mehmet Akif, sporcu kimliği ile anıldı
    4. "Büyükşehirlere sızmak istiyorlar"
    5. Özlü “İyi ki plaka kodumuz 01 değilmiş”
    6. AK Parti Mardin teşkilatı müşahit..
    7. ABD Temsilciler Meclis Başkanı Pelosi:..
    8. 90 yıllık yaşamına 120 torun sığdırdı
    9. Başkan Tok: Gençlere hizmet etmeye..
    10. Galatasaray ile Denizbank arasında iş..
    11. Günün ilk yarısında şehir..
    12. Günün ilk yarısında endekslerin..
    13. Çapa makinesine sıkışarak ölen kadın..
    14. Katalonya'da "sarı kurdela" krizi
    15. Annesini öldüren zanlı adliyeye sevk..
    16. Borsa ilk yarıda düştü
    17. Pakdemirli'den çiftçilere müjde
    18. Çin zulmü Almatı’ya uzandı
    19. Gökçeada’da feribot seferlerine..
    20. (Özel) ‘Bir gülücük, bin mutluluk’..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!