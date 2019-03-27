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Başkan Çelik iş alemini ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, öğleden önce yargı ve güvenlik bürokrasisini öğleden sonra ise iş alemini ziyaret etti.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:21
Başkan Çelik iş alemini ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, öğleden önce yargı ve güvenlik bürokrasisini öğleden sonra ise iş alemini ziyaret etti. Başkan Çelik, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, EsnafSanatkarlar Odaları Birliği ve Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ni ziyaret ederek veda etti ve helallik istedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, iş alemine yönelik ziyaretlerine Kayseri Ticaret Odası ile başladı. Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Başkan Çelik’in tecrübelerinden her zaman faydalanacaklarını belirterek, “Şehrimize çok güzel hizmetler yaptınız. Ayıran ve kayıran olmadan her gelenin işini kanun ve mevzuatlar çerçevesinde yerine getirdiniz. Allah sizlerden razı olsun. Hoş bir seda bıraktınız. Bugünden sonra da sizlerin tecrübenizden faydalanacağız” dedi. Başkan Mustafa Çelik de önemli olanın hoş bir sada bırakmak olduğunu söyledi ve “Rabbim her zaman hepimize hayırlı işler yapmayı nasip etsin” diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sanayi Odası ziyaretinde de Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ile görüştü. Sanayi Odası Başkanı Büyüksimitçi, Başkan Çelik’in çok büyük hizmetler yaptığını dile getirerek, “Kısa zamanda çok uzun sürede yapılmayacak işlere imza attınız. Kimle konuştuysak aynı düşüncede. Allah razı olsun. Tecrübelerinizden istifade etmeye devam edeceğiz” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ticaret Borsası’nı da ziyaret ederek Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ile görüştü. Başkan Çelik’in 4 yılda Kayseri’ye çok önemli hizmetler yaptığını ifade eden Bağlamış, “Hizmetlerinizi anlatmakla bitiremeyiz. Sizin gibi enerjiye Kayseri’de ihtiyacımız var. Emekleriniz için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Başkan Mustafa Çelik, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni de ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Övüç ve oda başkaları ile görüştü. Başkan Çelik, hizmet süreleri içinde çalışan, üreten, istihdam sağlayan herkesin yanında olmaya gayret ettiklerini belirtti. KESOB Başkanı Ahmet Övüç de Başkan Çelik’e yapmış olduğu hizmetler nedeniyle teşekkür etti.


Başkan Mustafa Çelik, iş alemine yönelik ziyaretleri kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ni de ziyaret etti. Ziyarette konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifler Birlikleri Genel Başkan Vekili ve 19. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan, Başkan Çelik’in çok güzel hizmetler yaptığını vurguladı ve “Tarih sizi konuşacaktır” ifadelerini kullandı.


Veda ziyaretlerinde Başkan Çelik’e teşekkür plaketi ve hediyeler de takdim edildi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:21
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