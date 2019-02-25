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Başkan Çelik, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan mitingde konuştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan mitingde Kayseri’nin geleceği ve geleceğin Kayseri’si için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:16
Başkan Çelik, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan mitingde konuştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan mitingde Kayseri’nin geleceği ve geleceğin Kayseri’si için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Çelik, “Memleket işi gönül işi” diyerek ve bulundukları makamların vebalini bilerek çalıştıklarını kaydetti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Kayseri’de ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızı, Milletin Evladını, bu vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin selameti için tüm şer odaklarına göğüs geren Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha Cumhuriyet Meydanında ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza şehrimiz adına hoş geldiniz diyorum” şeklinde konuştu.


Büyükşehir Belediye Başkanı olarak büyük bir gayretle çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizleri seçtiniz ve şükürler olsun ki doğduğum, büyüdüğüm bu topraklara hizmet etme şansı verdiniz. Ekibimle birlikte sizleri mahcup etmemek için, verdiğiniz görevin vebalini bilerek gece gündüz çalıştık. Memleket işi gönül işi dedik ve şehrimizin her bir yanına eserler kazandırdık. Ulaşımdan alt yapıya, kentsel dönüşümden yeşil alana, ilçelere yatırımdan tarım ve hayvancılığa, kültür sanat ve spordan turizme kadar her alanda şehrimizi geliştirmenin ve bu şehirde yaşayanların huzur ve mutluluğunu artırmanın gayretinde olduk. Şükürler olsun ki, söz verdiğimiz her işi fazlasıyla yaptık. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras şehrimize kazandırdığımız eserler olacaktır.”


“GELECEĞİN KAYSERİ’Sİ İÇİN PROJELER HAZIRLADIK”


Kendilerine teslim edilen bayrağı daha yükseklere, daha yukarılara taşıma hedeflerini gerçekleştirdiklerini ifade ederek bayrağı teslim etme zamanının geldiğini belirten Başkan Mustafa Çelik, “Bayrağı teslim ederken bir dizi proje hazırladık. Hava İkmal Millet Bahçesi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Millet Kıraathaneleri, Talas 7/24 ve İldem Kütüphaneleri, Sur İçi Kentsel Dönüşüm, Talas-Anayurt Raylı Sistem Hattı, Furkan Doğan Kavşağı Katlı Kavşak, Sivas Caddesi’nde 18. Cadde, 30 Ağustos ve Tuna Kavşaklarında raylı sistemin alta alınması, DSİ ve Stadyum Kavşağı Katlı Kavşak, Atık Su Arıtma Tesisinin iki misline çıkarılması projesi, Köşk Kışla’dan geçecek Aydoğan Aydın Tüpgeçit Projesi, Mustafa Şimşek Caddesi’nin devamı gibi projeler hazır. İşte tüm bu projeleri sizlerin de desteğiyle Değerli Başkanımız Memduh Ağabeyimize devrediyorum. Şundan kesinlikle eminim ki, O da hizmet bayrağını çok daha yükseklere taşımak için gece gündüz çalışacaktır. Çünkü bizim anlayışımız bu. Çünkü AK Parti’nin adayları hizmet erleridir. Memleket işi, gönül işi anlayışıyla hizmet ederler. Bulundukları makamların vebalini bilirler. Tevazu, samimiyet ve gayretle; önce millet, önce memleket diyerek çalışırlar. Allah bu yolda gayret gösterenlerin yar ve yardımcısı olsun” dedi.


“TÜRKİYE GÜCÜNÜN FARKINA VARDI”


Konuşmasında Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını ve millete dayanmayan, “Önce Millet, Önce Memleket” demeyen, milletten olmayan hiçbir gücün güzel ülkemizde iktidar olamayacağını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Şükürler olsun ki Türkiye artık, dış güçlerin yazdığı senaryolarda rol alan figüran değildir. Türkiye gücünün farkına varmıştır. Artık Türkiye senaryo yazandır, hesabı bozandır, mazluma kol kanat gerendir, zalime direnendir. Bu yol Hak yoludur, Hakikat Yoludur, Adalet Yoludur, Kalkınma Yoludur. Allah yolunu şaşıranlardan eylemesin. Rabbim yolumuzu açık etsin” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:16
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