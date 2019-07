Başkan Çelik: “AFAD-SEN olarak toplu sözleşme taleplerinin takipçisi olacağız”

AFAD Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik, yetkili sendika olan Memur-Sen’in 2020-2021 yılı toplu sözleşme taleplerini açıkladığını belirterek, “Öncelikle ilk açıklanan zam teklifinde daha pazarlıkta yapılacağı düşünüldüğünde günümüz şartlarında bu artış oranı maalesef maaşlarımızın yine enflasyona, hayat pahalılığına yenik düşeceği ortadadır” dedi.

Açıklamalarda bulunan AFAD-SEN Genel Başkanı Ayhan Çelik; bayındır, inşaat ve köy hizmetleri iş kolunda yetkili olan Bayındır Memur-Sen tarafından açıklanan talepler noktasında iyimser olmak istediklerini söyledi. Çelik, “Geçen senelere baktığımız zaman AFAD personeli için en azından bu talepleri koyarak durumumuzdan, sıkıntılarımızdan haberdar olduklarını anlayabildik. Bir gelişmenin olduğu aşikar, ama yinede bu taleplerin ilk sıralarda olmayıp son sıralarda yer almasının ve basında güçlü şekilde söylenmemesinin göz boyama aldatmacısı olmamasını umut ediyor ve süreci dikkatle takip ediyoruz. Unutulmamalıdır ki daha önceki toplu sözleşme taleplerinde yer almayan AFAD personeli, güçlü bir AFAD-SEN sayesinde kendine yer bulmaya başlamıştır. Çünkü artık AFAD çalışanlarının da üye olabilecekleri kendi sendikaları var. Yetkili sendika artık AFAD personellerinin sorun ve sıkıntılarını dikkate almak zorundadır. Sendikamız tarafından yıl boyunca ortaya konulan ve güçlü şekilde dile getirdiğimiz, AFAD personelinin temel sorunları olan 9 konu, talepler listesinin en alt kısımlarında yer bulmuştur. Talepler içinde ne yazık ki AFAD personelinin çok fazla mağdur durumuna düştüğü, atama ve yer değiştirme yönetmeliği ile yıllardan beri açılmayan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının açılması için birçok iş kolunda çalışanlar adına taleplerde bulunulmasına rağmen ne yazık ki bayındır, inşaat ve köy hizmetleri iş kolunda yetkili sendikanın talepleri içerisinde yer bulmamıştır” dedi.

36 adet talepten yaklaşık 9 adet talebin yıllardır unutulan ve görmezden gelinen AFAD personeline ayrıldığını dile getiren Çelik, “Burada sendikamızın yıl boyunca yaptığı çalışmaların oluşturduğu kamuoyunun büyük bir etkisi ve katkısı olduğu açık ve herkes tarafından görülmüştür. Biz bu taleplerin takipçisiyiz, ‘amacınız göz boyamak, bak biz yazdık ama olmadı’ denilmesine tahammülümüz de, sabrımız da kalmamıştır. Ve şunu unutmayın, eski AFAD personeli yok artık karşınızda. Haklarının bilincinden ve arkalarında dağ gibi duran sendikası olan AFAD-SEN ile daha güçlü AFAD personeli var. Her zaman ki gibi yine tekrarlıyoruz, bu talepler gerçekleşmez ise AFAD personellerinden çekin elinizi. Çevre ve şehircilik, karayolları ve tapu kadastro çalışanlarına sendikacılık yapın” ifadelerini kullandı.

“AFAD personeli üzgün ve kırgındır” diyen Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2020- 2021 yılı AFAD personelinin kazanım yılı olmalıdır. Biz bu taleplerin takipçisiyiz. Şunu da unutmayın biz daha yeni başlıyoruz. Bu yolda yürürken inandığımız şey; adaletin, hakkın ve hakikatin peşinde koşanlar elbet kazanacağıdır. Bizde yorulmak var, pes etmek yok. İnanç var yılmak yok. Gidilecek yolumuz, fethedilecek gönüller, aşılacak dağlar, varılacak hanlarımız var. Hislerimiz, acılarımız, dertlerimiz, hüzünlerimiz var bizim. Mutluluğa, huzura, geleceğe göz kırpışımız var. Dünümüz, bugünümüz, yarınlarımız var. Yeni fikirlerimiz, yeni umutlarımız var. Yapabiliriz başarabiliriz diyen, dualar eden, iyi ki sizinle yürüyorum diyen, iyi günde kötü günde omuz olan dostlarımız var bizim. O yüzden biz daha yeni başlıyoruz. Sendikamıza güvenerek, inanarak destek veren; temsilcilerimize, üyelerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bugün bu ülkede AFAD personeli için olacak her kazanımda sizlerin emeği, sizlerin imzası olacaktır. Biz size layık olmaya, çizgimizi bozmadan her gün emekle, umutla, azimle bu yolda çalışmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki sizlerde çalışmalarımızı takdir ederek sendikamızı sahiplenmeye devam edeceksiniz. Artık sizlerinde bir aileniz, yuvanız olduğunu unutmayın.”