0553 313 94 23

Başkan Çelik, 800 kişilik Merkez Kütüphanesi’ni ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yaptıkları yatırımların ne denli doğru olduğunu kullananların gösterdiğini söyledi.

01 Mart 2019 Cuma 12:35
Başkan Çelik, 800 kişilik Merkez Kütüphanesi’ni ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yaptıkları yatırımların ne denli doğru olduğunu kullananların gösterdiğini söyledi. Belirlemiş oldukları vizyon çerçevesinde planlı, estetik ve fonksiyonel yatırımlara imza attıklarını dile getiren Başkan Çelik, bu çerçevede yapılan yatırımlardan 800 kişilik Merkez Kütüphanesi’ni ziyaret etti ve gördüğü ilgi üzerine “İyi ki bu yatırımı yapmışız” ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, modern bir şekilde yapılarak 2016 yılının Kasım ayında hizmete giren Merkez Kütüphanesi’ni ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Yapılan yatırımın ne denli önemli olduğunun kullananlar tarafından ortaya konulduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Özellikle dershanelerin kapatılmasından sonra hem kitaba erişim hem de ders çalışılması için böyle sakin mekanlara olan ihtiyacı görerek kütüphaneleri yeniden düzenledik. Sizlerin ilgisi yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösterdi. İyi ki yapmışız. Sizler için yeni mekanlar sağlamaya devam edeceğiz” dedi.



Başkan Mustafa Çelik, gençlerle bir süre sohbet etti, iyi dersler temennisinde bulundu ve kütüphanede bulunan her gence kitap hediye etti. Başkan Çelik, kütüphanenin kafe bölümünde de bir süre gençlerle oturarak çay-simit eşliğinde sohbet etti.



YAZARLIK OKULUNDA KÜLTÜRE VURGU


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi ile birlikte gerçekleştirilen Yazarlık Okulu’nu da ziyaret etti. Yazarlık Okulu’nda eğitim veren Bekir Oğuzbaşaran ve Yüksel Kalkan ile görüşen Başkan Mustafa Çelik, yazar adayı örencilerle de sohbet etti. Konuşmasında kültüre vurgu yapan Başkan Çelik, “Bu okuldan Türkiye çapında bir yazar dahi kazandırsak bizim için büyük başarı. Kayseri; sanayi, ticaret, ekonomi ve üretimde çok iyi. Kültür sanatta da daha iyi olmalıyız. Bu açığı kapatmamız gerekiyor, İnşallah Yazarlık Okulu ile BÜSAM bünyesindeki Şehir Akademi ve Film Akademi’de yaptığımız çalışmalar Kayseri’yi bu anlamda parmakla gösterilecek şehir haline getirecek” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:35
  1. kültür
  2. kitap
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan adayı Tütüncü: “Kepezlilerin güveni ile yola çıktık”
    1. Başkan adayı Tütüncü: “Kepezlilerin..
    2. Belediye Başkan Adayı Özkar’dan İnanç..
    3. TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde..
    4. "KOBİ'ler yeni paketi kullanarak..
    5. Paris Büyükelçiliğinde Türkiye-Afrika..
    6. Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi..
    7. (Özel) Başkan adayı: "Bütün mal..
    8. Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinden..
    9. Başkan Altay e-mitingde Konyalılarla..
    10. İTO Başkanı Avdagiç: "KOBİ’ler üretim..
    11. CHP’li Sandal: "İşsizliği çözmek için..
    12. ILO'dan "Cinsiyete Dayalı Ücret..
    13. Amcasını öldürerek parçalara ayıran..
    14. Lapseki’de Cumhur İttifakı Aday..
    15. Almanya'da şubatta işsiz sayısı azaldı
    16. Sıkıldığınız dövmeden kurtulmak mümkün
    17. Borsa ilk yarıda düştü
    18. Ankara’da yoğun İran mesaisi
    19. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:..
    20. İl Müdürü Öztürk şampiyon sporcuları..
    21. Başsoy,Toplu Taşıma İşverenleri..
    22. Sahne sırası gençlerde
    23. SOLOTÜRK’ten fetih provası
    24. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    25. Patlama yaralanan askere ziyaret
    26. Okul yönetimi ‘karanlık oda’..
    27. Derebucak’ta öğrencilere obeziteye..
    28. ‘Haydi sende oyna’ Twinning projesi..
    29. Avro Bölgesi'nde işsizlik ocakta..
    30. Bakan Varank: ’’Cumhurbaşkanımızın..
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!