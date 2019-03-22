Başkan Çeçrioğlu, Yavuzköy’de keşkek hayrına katıldı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Köşk Yavuzköy’de düzenlenen keşkek hayrına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Köşk Yavuzköy’de düzenlenen keşkek hayrına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Yavuzköylüler kendileriyle sohbet eden Başkan Çerçioğlu’nu veİYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna’yı desteklediklerini söyledi.

Mahalleye gelişinde alkışlarla ve tezahüratlarla karşılanan Başkan Çerçioğlu ve Başkan Tuna’ya vatandaşlar büyük sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşlar mahallelerine ziyaret etmelerinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyip mahallerine ziyaret ettikleri için Başkan Çerçioğlu’na ve Başkan Tuna’ya teşekkür etti.

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