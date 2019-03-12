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Başkan Çaylı’dan İstiklal Marşı mesajı

Yenice Belediye Başkanı Milliyetçi Hareket Partisi Yenice Belediye Başkan Adayı Zeki Çaylı, İstiklal Marşının kabulünün 98’nci yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

12 Mart 2019 Salı 11:45
Başkan Çaylı’dan İstiklal Marşı mesajı

Yenice Belediye Başkanı Milliyetçi Hareket Partisi Yenice Belediye Başkan Adayı Zeki Çaylı, İstiklal Marşının kabulünün 98’nci yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Çaylı, mesajında "Bugünlere nasıl geldiğimizi, özellikle yeni nesillerin idrak etmesi için Akif’in şiirlerini ve fikirlerini tam anlamıyla keşfetmemiz gerekir" dedi.


Çaylı , İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’nci yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Milli birlik ve beraberliğimizin ’mutabakat belgesi’ İstiklal Marşımızın kabulünün 98. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğu içindeyiz. Aziz milletimizin büyük bir inanç, azim ve fedakarlıkla vermiş olduğu istiklal mücadelesini muhteşem mısralarıyla ebedileştiren Mehmet Akif Ersoy’u ve tüm istiklal kahramanlarımızı rahmetle anıyorum " dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:45
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