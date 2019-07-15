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Başkan Çaylı: " 15 Temmuz’da milletimiz tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek vatan olma yolunda bir kez daha tarih yazmıştır"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün yıldönümünde Yenice Belediye Başkanı ZekiÇaylı bir mesaj yayınlayarak, ordu içerisine yuvalanan ve darbeye kalkışan bir grup Fetö’cü hainin kalkışmasını lanetleyerek, "Milletimiz Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Devlet Olma Yolunda 15 Temmuz 2016’da bir kez daha tarih yazmıştır “ dedi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:07
Başkan Çaylı: " 15 Temmuz’da milletimiz tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek vatan olma yolunda bir kez daha tarih yazmıştır"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün yıldönümünde Yenice Belediye Başkanı ZekiÇaylı bir mesaj yayınlayarak, ordu içerisine yuvalanan ve darbeye kalkışan bir grup Fetö’cü hainin kalkışmasını lanetleyerek, "Milletimiz Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Devlet Olma Yolunda 15 Temmuz 2016’da bir kez daha tarih yazmıştır “ dedi.


Türk Milletinin bu kalkışmaya gereken cevabı verdiğini belirten Çaylı, açıklamasında şu sözlere yer verdi:


"Üçyıl önce, yani 15 Temmuz 2016 tarihinde, bazı güç odaklarının maşaları olduğu tespit edilen kişilerce ülkemiz üzerinde gerçekleştirilmek istenilen darbe girişimi, Aziz Milletimizin dimdik ayakta durması, vatanına, milletine, bayrağına ve hükümetine sahip çıkması sayesinde bir kez daha başarısızlıkla sonuçlanmıştır.Bu millet tarihi boyunca her zaman esareti canı pahasına reddetmiştir. Bir gecede ihaneti gördük, bir gece de zaferi gördük. 249 canımızı şehit verdik.Vatanımız için canını feda eden tüm şehitlerimiz bizim gururumuzdur, onurumuzdur. Bizlere düşen şehitlerimizin mirasına sahip çıkmak ve bayrağı bizden sonraki nesillere teslim etmektir.Şu hiçbir zaman unutulmamalıdır ki, millet iradesinin önünde kimse duramaz ve hiç kimse de millet iradesini hiçe sayamaz.


Ülkemize ve hükümetimize karşı kalleşçe ve haince yapılan darbe girişimini bir kez daha şiddetle kınıyor, 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, milletimize ve ailelerine başsağlığı ve sabır diliyor, gazilerimizi de şükranla selamlıyorum. “

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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