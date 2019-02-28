Başkan Cavit Erdoğan’dan DPÜ Meslek Yüksekokulu’na ziyaret

Kütahya’nın Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, kurum ziyaretleri çerçevesinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret etti.

31 Mart 2019 yerel Seçim çalışmaları çerçevesinde kurumları ziyaret eden Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Pazarlar ilçe teşkilatı ve Belediye Meclisi ile İl Genel Meclisi üyeleri Pazarlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Korkmaz’ı ziyaret ettiler.

Ziyaretten Sonra açıklama yapan Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, "31 Mart 2019 yerle seçim çalışmalarımız çerçevesinde Meslek Yüksekokulumuza ziyaretlerde bulunduk. YÖK tarafından onayı verilen ve daha önce açıklanan Yüksek okulumuza açılacak olan Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümleri için 8 öğretim görevlisi alımlarının tamamlanması bizleri sevindirdi. Okulumuzun mevcut bölümlerinin yanı sıra 2 bölüm daha kazandırılmasında emeği geçen Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Korkmaz’a, Genel sekreter Mustafa Akgüneş’e ve Meslek Yüksekokulu personeline teşekkür ederim" dedi.