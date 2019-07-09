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Başkan Çatal’dan Sarımsak tarlasına ziyaret

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, hasadına başlanılan sarımsak tarlasında çalışan işçileri ziyaret etti.

09 Temmuz 2019 Salı 13:44
Başkan Çatal’dan Sarımsak tarlasına ziyaret

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, hasadına başlanılan sarımsak tarlasında çalışan işçileri ziyaret etti.


Türkiye’nin sarımsak rekoltesinin yüzde 25’ni karşılayan ve adına festivaller düzenlenen Taşköprü sarımsağının hasadına başlanıldı. Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın ile birlikte Taşköprü ilçesine bağlı Çanşa köyünde sarımsak hasadına başlayan Faik Çıvgın’ın tarlasını ziyaret ederek sarımsak hasadında çalışan vatandaşlarla sohbet etti.


BaşkanÇatal, “Taşköprü Sarımsağı 70 derde deva olan bir nimettir. Temmuz’un ilk haftası çıkmayan sarımsak Taşköprü Sarımsağı değildir. Yaklaşık 4 bine yakın ailenin geçim kaynağıdır. Biz bu sarımsağımızın değerini korumak istiyoruz. Çiftçimizin emeğini korumak istiyoruz. Adına Festivaller düzenliyoruz. 15-18 Ağustos tarihinde ünlü sanatçılarında katılacağı Kültür ve Sarımsak Festivali’ne bütün Türkiye’yi davet ediyorum” dedi.


Sarımsak üreticisi olan Faik Çıvgın ise, “Taşköprü’müzün Sarımsağı Temmuz ayının ilk haftası çıkıyor.Sarımsaklarımızı aynı çocuklarımız gibi bakıyor ve yetiştiriyoruz. Taşköprü’de yetişen sarımsaklar Türkiye’nin büyük bir ihtiyacını karşılamaktadır” diye konuştu.


Çıvgın ve sarımsak işçileri de, Belediye Başkanı Abdullah Çatal’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:44
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