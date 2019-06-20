Başkan Çatal, Rektör Topal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Kastamonu Üniversitesi rektörlüğüne yeni atanan Prof.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Kastamonu Üniversitesi rektörlüğüne yeni atanan Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Kastamonu Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Çatal, ziyaretinde ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Rektör Topal’ı bilgilendirerek Kastamonu Üniversitesi’nin yatırımları noktasında destek istedi.

Başkan Çatal, “Yeni rektörümüzü ziyaret ederek görevinde başarılar diledik. Her zaman üniversitemizin yanındayız. Sayın rektörümüze ilgi ve alakalarından dolayı da teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.