Başkan Çatal, halka yemek ikram etti

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, vatandaşlara etli pilav ikram etti.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinde Taşköprü Belediye Başkanı seçilen Abdullah Çatal, Belediye Sosyal Tesisleri’nde Taşköprü halkına etli pilav ikram etti. Programda vatandaşlarla yakından ilgilenen ve kendi eliyle etli pilav ikram eden Başkan Çatal, öncelikli hedeflerinin Taşköprü’de birlik beraberliği sağlamak olduğunu ayrıca ilçede kimsesiz ve düşkünlerinin sorunlarına köklü çare olup, Taşköprü’yü daha da yaşanılır bir hale el birliği ile getirmeyi düstur edineceklerini ifade etti. Niyetlerinin halis olduğunu da belirten Çatal, “Beni bu kutlu göreve layık gören hemşerilerimiz dualarını esirgemediği sürece Taşköprü’müzdeki değişimi hep birlikte göreceğiz” dedi.