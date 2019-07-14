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Başkan Canpolat’tan 15 Temmuz mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, hain kalkışmada şehit düşen kahramanlarımıza rahmet dileyerek, “15 Temmuz tarihin en büyük demokrasi derslerinden biridir.

14 Temmuz 2019 Pazar 17:31
Başkan Canpolat’tan 15 Temmuz mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, hain kalkışmada şehit düşen kahramanlarımıza rahmet dileyerek, “15 Temmuz tarihin en büyük demokrasi derslerinden biridir. Bu dersten gün geçtikçe öğrenecek ve öğretecek daha çok şeyimiz var" ifadelerini kullandı.


Başkan Mehmet Canpolat, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain kalkışmanın 3’ncü yıl dönümü için yayımladığı mesajında, hain kalkışmanın hafızalarda yüzyıllara yayılacak derin etkiler bıraktığı gibi, ülkemizin parlak geleceği için milli birlik ve beraberliğimizi sonsuza dek pekiştirecek bir destanı da içinde sakladığını ifade etti.


Başkan Canpolat, yayımladığı mesajında,” Bundan 3 yıl önce ülkemiz şanlı kudretinin bir örneğini daha göstermiş ve ülkemiz üzerinde hain planlar kuranların planlarını bozguna uğratmıştır. O gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokaklara çıkan her vatandaşımız, vatanı için hainlere yanıt veren her vatandaşımız unutulmamalıdır ki Çanakkale ecdadının torunlarıdır. Bizim gücümüz, kudretimizin örneği zaten tarihimizde saklıdır. Bugün halen devam eden sayısız hain plan bu güçle bertaraf edilmektedir. Milletimiz çok büyük badireleri her zaman tek yürek, tek vücut olarak bertaraf etmeyi başarmıştır. Tarih, darbeye ’Dur’ denilen demokrasi destanının nasıl gerçekleştiğini, Başkomutanımız olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ferasetini, milletimizin cesaret ve dirayetini, aziz kahramanlarımızın vatan uğruna nasıl şehit düştüğünü altın harflerle yazmıştır. Tarih, iman ve bayrağı için tankın önüne çıkma kudretini gösterenlerin kahramanlığını asla unutmayacaktır. Tarih, 15 Temmuz’da savaş uçakları ve tanklara tekbir sesleriyle karşılık veren şehitlerimizi her zaman hatırlatacaktır. Bugün de ülkemiz her türlü tehdide karşı birliğinde saklı gücü, imanı ile karşı koymaktadır. Daha çok çalışmalı, üretmeli bu yolla da gücümüzü attırmalıyız. 15 Temmuz gibi hain darbe kalkışmalarının bir daha yaşanmaması dileğiyle, gün iradeye sahip çıkma günüdür diyerek meydanları darbecilere teslim etmeyerek, hainlere fırsat tanımayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi ve kahraman ecdadımızı rahmetle anıyorum. Gazilerimize hürmet ve saygılarımı iletiyorum. Emanete beraber sahip çıkacağımız tüm genç ve çocuklarımızı da sevgi ile kucaklıyorum. Tüm vatandaşlarımıza saygılar sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 17:31
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