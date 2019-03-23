Başkan Can’ın eşi Nesrin Can’dan yaşlılara ziyaret

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’ın eşi Nesrin Can, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla kentte ikamet eden yaşlıları ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’ın eşi Nesrin Can, beraberinde Cumhur İttifakı üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerinde hasta olan yaşlılara geçmiş olsun dileklerini iletirken, gerek sağlık konusunda gerek diğer konulardaki talep ve görüşlerini dinledi. Ziyareti hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Nesrin Can; “Yaşlılar Haftasını vesile ederek, kıymetli vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ettik. İstek ve görüşlerini aldık. Cenabı Allah, yaşlılarımıza sağlık ve mutluluk dolu bir hayat nasip etsin. Bizlerdenonlara hürmet ve muhabbeti eksik etmesin. Hasta olan bütün yaşlılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.