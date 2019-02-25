Başkan Can’dan kurumlara ziyaret

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, seçim çalışmaları kapsamında Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Belediye Başkanı Nihat Can, seçim çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Can, “Seçim Koordinasyon Merkezi çalışmalarımız kapsamında ilimizdeki kurumlardan Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzü ziyaret ederek yetkililer ve çalışanlarla bir araya geldik. Şehrimiz ve insanımız için yapabileceğimiz çalışmaların notunu aldık. Kurumlar arasındaki işbirliği ile kültürel, sanatsal ve spora yönelik ne tür çalışmaların yapılabileceği hakkında fikir alışverişinde bulunduk” ifadelerine yer verdi.