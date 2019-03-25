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Başkan Can’dan çocuklar ve gençlere müjde

Bilecik’i 2023 hedeflerine taşıyacak olan vizyon projelerini açıklayan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, “Gençlerimizin sesine kulak verdik ve yeni dönemde onları birçok proje ile buluşturacağız” dedi.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:50
Başkan Can’dan çocuklar ve gençlere müjde

Bilecik’i 2023 hedeflerine taşıyacak olan vizyon projelerini açıklayan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, “Gençlerimizin sesine kulak verdik ve yeni dönemde onları birçok proje ile buluşturacağız” dedi.


Yeni projeler arasında gençlere doğrudan hitap eden 7 adet projenin olduğunu hatırlatan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, gençlerin isteklerine duyarsız kalmadıklarını belirtti. Can, “Gençlerimizin sesine kulak verdik, kayıtsız kalmadık, taleplerini yerine getirdik. Adrenalin tutkunu gençler ve kendini genç hissedenler için güzel bir çalışma gerçekleştiriyoruz. İnşallah yeni dönemde şehrimizin uygun alanlarına kaykay ve paten pistleri yapıyoruz. Böylece gençlerimizi tehlikelerden uzak güvenli alanlarda buluşturmuş olacağız. Proje kapsamında taşıt temalı oyun parkları kuracağız. 0-6 yaş arası çocuklarımız ile 6-12 yaş arasındaki çocuklarımıza özel alanlar yapılacak” dedi.


“Adrenalin park ve tematik oyun grupları çocuklarımız ve gençlerimiz için geliyor”


Can açıklamasının devamında adrenalin parkının çocuklar ve gençler için geldiğini ifade ederek, “Adrenalin park projesinde 2 adet adrenalin park yer alacak. Projemizi Hamsu Vadisi ve Pelitözünde gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık bin 500’er metrekare alanlar üzerinde kurulacak projelerimiz kapsamında tırmanma alanları, sallanan halat köprü, yamaç kızağı vb alanlar olacak. Ayrıca gençlerimiz için yeme içme, eğlence alanları ve seyir terası da yer alacaktır. Şehrimize ve insanımıza hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:50
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