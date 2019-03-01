Başkan Can’a ülkü ocaklarından coşkulu karşılama

Bilecik Belediye Başkanı Nihat can, Ülkü Ocakları İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Fatih Yaşar ve üyelerle bir araya geldi.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Fatih Yaşar ve gençler tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Belediye Başkanı Nihat Can, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Ülkü Ocakları İl Başkanı Fatih Yaşar, ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

“Cumhur İttifakı herhangi bir ittifak değildir”

Belediye Başkanı Nihat Can ise Cumhur İttifakı’nın bir ve beraber olduğuna vurgu yaparak, “Ülkü Ocakları İl Başkanlığında ülkücü genç kardeşlerimizle bir araya geldik. Cumhur ittifakı, herhangi bir ittifak değildir. Devletin bekası ve ülkenin geleceği adına yapılan bir ittifaktır. MHP’li kardeşlerimizle el ele vererek milletimizin birliğini beraberliğini zirveye taşıyacağız. Cumhur İttifakının hedef ve amacına uygun bir şekilde hareket ederek Bilecik’imizde İnşallah 31 Mart’ta zafer kazanacağız. Ülkü Ocakları İl Başkanı Fatih Yaşar ve ülkücü kardeşlerime destekleri sebebiyle teşekkür ediyorum” dedi.