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Başkan Can’a Osmangazi Mahallesinde coşkulu karşılama

Bilecik Osmangazi Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, mahalle sakinleri tarafından coşkuyla karşılandı.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:50
Başkan Can’a Osmangazi Mahallesinde coşkulu karşılama

Bilecik Osmangazi Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, mahalle sakinleri tarafından coşkuyla karşılandı.


Belediye Başkanı Nihat Can; beraberinde Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan, Cumhur İttifakı üyeleri, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, ile gerçekleştirdiği buluşmada Osmangazi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Belediye Başkanı Nihat Can, burada belediye tarafından şu ana kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, aynı zamanda yeni dönem projeleri hakkında da mahalle sakinlerine bilgi verdi.


‘’TOKİ’ye yeni alışveriş merkezi, yeni spor alanları ve parklar için projelerimiz hazır’’


Belediye Başkanı Nihat Can, burada yaptığı konuşmada; Osmangazi Mahallesi sakinlerinin talepleri olan yeni alışveriş merkezi, yeni spor alanları ve parklar için projelerin hazır olduğunu belirterek, ‘’İnşallah 31 Mart sonrasında milletimizi tekrar görev tevdi ettiği halde, vizyon projelerimize ek olarak burası için yeni alışveriş merkezi, yeni oyun alanları ve yeni spor mekanları için proje ve planlamalarımız hazır’’ ifadelerini kullandı.


‘’Mahallemize yeni bir eczane için tekrar girişimde bulunacağım’’


Belediye Başkanı Nihat Can buluşmada yaptığı konuşmada mahalleye yeni bir eczane açılmasına yönelik girişimde bulunacağını belirterek, “Mahalle sakinlerimizin uzun süreden beridir eczane talepleri var. Ancak daha önceleri de birçok kez vatandaşlarımıza ve muhtarımıza verdiğimiz bilgide; şehirlerin nüfuslarına göre eczane kotası olduğunu ve Bilecik’in bu anlamda kotasını doldurduğu bilgisini verdik. Yani ancak şehir merkezindeki bir eczanenin kapatılarak, TOKİ’de açılabileceği bilgisini verdik. Yine de gerek sağlık bakan yardımcımız ile görüşerek, gerek Bilecik İl Sağlık Müdürlüğümüz ile görüşerek, bu mahallemiz için bir eczane talebinde bulunacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:50
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