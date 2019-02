Başkan Can: "Yeni dönemde iktidarın gücüyle Tarsus’u hizmete doyuracağız"

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi tarafından Girne Mahallesi’nde yapımı tamamlanan taziye evi düzenlenen törenin ardından hizmete açıldı.

Programda ilk olarak söz alan Girne Mahallesi Muhtarı Ramazan İnal, “Bu hizmette emeği geçen başta Şevket Can başkanımıza, ekibine mahallem adına teşekkür ederim. Mahallemizin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan bu taziye evi bizleri gerçekten memnun etti’’ dedi.

Taziye Evinin, Girne Mahallesine ve Tarsus’a hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Belediye Başkanı Şevket Can, her bölgeye ihtiyaca göre hizmet ürettiklerini söyledi.

59 ayda 60 hizmeti hayata geçirdiklerini belirten Başkan Can, Tarsus’un her karışında alın teri ve imzası olduğunu söyledi.

Yaptıkları hizmetlerle Tarsus’un her geçen gün geliştiğini kaydeden Başkan Can, gelirin azalmasına rağmen önemli projelere imza attıklarını belirtti.Başkan Can, “Girne Mahallesi’nin yenilenmesi ve imarının değişmesi lazım. Nato yolunun altında 7 mahallemiz var. Şahin Mahallesi, Yeşil Mahalle, Girne, Bahçe, Barbaros, Yunus Emre ve Yeşilevler. İnşallah bu 7 mahalleyi de seçimden sonra sizlerle birlikte masaya yatırarak elden geçirmemiz lazım. Ayrıca Girne Mahallemizdeki camimizde gerçekten ufak. Buraya şu anda Taziye evinin üstüne Cami. Projesini çizdirdim. İnşallah 2019 yılında seçimlerden sonra taziye evinin üstü cami olarak hizmet edecek. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki hafta Barbaros mahallesinde cami açılışımız var. Hepiniz şimdiden davetlisiniz. Ayrıca Mithatpaşa mahallemize taziye evi ve caminin temel atma törenini de önümüzdeki hafta atacağız. Ergenekon mahallemize de seçimden önce modern bir caminin temelini atacağız. Tunç Petrole civarında Balık Pazarı temelini de 21 Mart’tan önce atacağız. Toplu konut projelerimize devam edeceğiz. Şu anda Cumhur İttifakı adayı olarak huzurlarınızdayız. Aynı zamanda 15 yıldır Toroslara hizmet eden sayın Hamit Tuna bey Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Mersin Büyükşehir Belediyesinden de beklentimiz var. Şelaledeki oteli Hamit Başkanımızla birlikte açacağız. Barajdaki tek şerit köprüyü yanına bir köprü daha açarak 2 şeritli yapacağız. Yeni yollar, yeni bulvarlar açacağız. Köylerimizdeki otobüs problemini ortadan kaldıracağız. Suyu olmayan köy kalmayacak.Otopark problemini, ulaşım sorunlarını çözeceğiz. Kongre Merkezi yapacağız. Sayın bakanımızda bize bir söz verdi. Mevcut Şehir Stadımızı 20 bin kişilik şehir stadımızı revize edeceğinin sözünü verdi. Biz Cumhur ittifakı adayı olarak ittifakımızın gücünden iktidarımızın gücünden yararlanarak Tarsus’u hizmete doyuracağız. Allah’a hamd olsun. Doğduğum, büyüdüğüm topraklara hizmet ediyorum. Bana fırsatı verdiği için Rabbime ne kadar şükretsem azdır. Biz dini, dili ırkı, memleketi, partisi ne olursa olsun ayırmadan ötekileştirmeden hizmet ettik. Ve sizlerin duası ve desteğiyle yeni dönem dede etmeye devam edeceğiz inşallah. Taziye evimiz Girne Mahallemize ve Tarsus’umuza hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan’da, yeni dönemde Tarsus’u Çukurova’nın merkezi yapacaklarını söyledi. Özkan, "Havalimanımızla, hastanemizle, üniversitemizle ve turizm bölgemizle projelerimizle Tarsus’umuzu Türkiye’nin en örnek ilçesi haline getireceğiz inşallah. Girne Mahallemize yapılan taziye evi hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Tören, plaketlerin verilmesi, kesilen kurban ve kurdelenin ardından protokolün taziye evini gezmesiyle son buldu.

Açılış sonunda Başkan Can çocuklara hediyeler verdi.