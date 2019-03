Başkan Can, vatandaşlarının taleplerini çözüme kavuşturdu

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, bir araya geldiği İstasyon Mahallesi sakinlerinin taleplerini ertesi gün yerinde inceleyerek çözüme kavuşturdu.

Kentteki birçok mahallede vatandaşlarla bir araya gelen, talep ve görüşleri alan Belediye Başkanı Nihat Can, bir araya geldiği İstasyon Mahallesi sakinlerinin talebini ertesi gün yerine getirmek için incelemelerde bulundu. Beraberinde Başkan Yardımcısı Abdullah Ay ve ilgili birim müdürlerinin de bulunduğu incelemelerde Belediye Başkanı Nihat Can, mahalle sakinlerinin doğal gaz talebini Mayıs ayı içerisinde yerine getireceklerini kaydetti. Bilecik Belediyesi olarak şu ana kadar konu ile ilgili olarak çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve buna ilişkin kendi ellerinde olmayan bazı nedenler dolayısıyla doğalgaz çalışmasının başlayamadığını ifade eden Belediye Başkanı Nihat Can; “Dün akşam İstasyon Mahallemizin sakinleri ile bir araya geldik. Mahallelimizin taleplerini aldık. Bugün de mahalle sakinlerimizi bekletmeme adına çalışmaları yerinde inceledik. Çok arzulanan doğalgaz projemizin planlamasını doğalgaz yetkilileri, başkan yardımcımız ve ilgili birim müdürlerimizle ele aldık. Mayıs ayında hemşehrilerimize İstasyon Mahallemize doğalgaz hattını tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Mahalle sakinleri de Belediye Başkanı Nihat Can’a yakın ilgisi ve takibi dolayısıyla teşekkür etti.