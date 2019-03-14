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Başkan Can vatandaşlara projelerini anlattı

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Selöz ve Çakırpınar köyü sakinlerinin yer aldığı buluşmada vatandaşlara vizyon projelerimizi sunum eşliğinde anlattı.

14 Mart 2019 Perşembe 14:15
Başkan Can vatandaşlara projelerini anlattı

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Selöz ve Çakırpınar köyü sakinlerinin yer aldığı buluşmada vatandaşlara vizyon projelerimizi sunum eşliğinde anlattı.

 

Bilecik Belediyesi Kültür Sitesinde düzenlenen programda Belediye Başkanı Nihat Can, Cumhuriyetin 100. yılında Bilecik’e kazandıracağı projeler hakkında detaylı bilgiler verdi. Bilecik sevdası ile gece gündüz durmadan çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can; “Her bir vatandaşımızla bir araya gelerek, şehrimiz ve gelecek planlarımız hakkında bilgiler veriyoruz. Geçtiğimiz hafta tanıtımını yaptığımız projelerimizi bu kez vatandaşlarımızın ayağına giderek anlatıyoruz. Belediyemiz kültür sitesinde Çakırpınar ve Selöz Köylü hemşehrilerimizle buluştuk. Cumhuriyetimizin 100. yılında Bilecik’imize kazandıracağımız vizyon projelerimiz hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdik. Projelerimiz arasında Yeni kent meydanları, millet bahçesi, yeni spor ve yaşam alanları, şehrimizin estetik değerine katkı ve değer katacak projeler, teleferik ve bisiklet yolu gibi birbirinden güzel ve önemli projeler yer alıyor. Cenabı Allah bu projeleri belirttiğimiz süre dahilinde başlayıp bitirmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı. Cumhur ittifakı üyelerinin de bulunduğu programda tanıtılan vizyon projeler, vatandaşlar tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.

 

Belediye Başkanı Nihat Can toplantı sonunda vatandaşlarla tek, tek görüştü, taleplerini dinledi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:15
  1. Bilecik
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