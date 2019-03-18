Başkan Can tribüne çıktı, amigo gibi davul çalıp tezahürat yaptı

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, tribüne çıktı, amigo gibi davul çalıp tezahürata yaptı.

Başkan Can, Bilecik Sentetik Saha’da oynanan 1299 Bilecik Kulübü ile Bozüyük İdman Yurdu Bilecik U-17 Ligi final maçını tribünde taraftarlar birlikte izledi. Başkan Can bir ara kendini maçın heyecanına kaptırarak, amigo gibi davul çalıp tezahürata yaptı.

Belediye Başkanı Nihat Can, gerçekleştirilen karşılaşma hakkında yaptığı değerlendirmede, "iki güzel kulübümüz tarafındangerçekleştirilenkarşılaşmayıizledik. Sporcularımızın Enerji ve heyecanlarını paylaştık. 1299 Bilecik Kulübüile Bozüyük İdman Yurdu’nun bir araya geldiği karşılaşma normal süresinde 1-1 sona erdi. Penaltılara kalan maçı 1299 Bilecik kulübümüz5-4 penaltılarda kazanıp şampiyon oldu ve ilimizi temsilen TürkiyeŞampiyonasına gitmeye hak kazandılar. 1299 spor kulübümüzü canı gönülden tebrik ediyor güzel başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan müsabakanın normal süresi 1-1’lik skorla sonuçlanırken, maçı penaltılardan 1299 Bilecik Kulübü karşılaşmadan 5-4 üstünlükle Bilecik U-17 Ligi şampiyonu oldu.