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Başkan Can, Selöz Köyü sakinleri ile buluştu

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, çalışmaları kapsamında baba ocağı Selöz Köyü sakinleri ile bir araya gelerek vatandaşların talep görüşlerini dinledi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
Başkan Can, Selöz Köyü sakinleri ile buluştu

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, çalışmaları kapsamında baba ocağı Selöz Köyü sakinleri ile bir araya gelerek vatandaşların talep görüşlerini dinledi.


Göreve geldiği günden bu yana hem kent hem de vatandaşlar için güzel çalışmalarda bulunan Belediye Başkanı Nihat Can, bir yandan da mahalle ve köylerde vatandaşları dinlemeye devam ediyor. Baba ocağı Selöz Köyü sakinleri ile bir araya geldiği için duyduğu mutluluğu ifade eden Belediye Başkanı Nihat Can, “Partili arkadaşlarımızla birlikte baba ocağı Selöz Köyümüzün sakinleri ile bir araya geldik, sohbet ettik ve çaylarını içtik. Hizmet etmekle şeref duyduğumuz insanımızın talep ve görüşlerini alırken bir yandan da yapacağımız çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Cenabı Allah bizlere çıkacağımız hizmet yolculuğunda güç ve kuvvet versin. El ele gönül gönüle mahallelerimiz ve köylerimiz için güzel çalışmalar gerçekleştireceğimize inanıyorum” dedi.


Köy sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can ve beraberindeki konuklarına teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
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