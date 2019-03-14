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Başkan Can sağlık çalışanlarının gününü kutladı

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, Sağlık İl Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Ertuğrulgazi Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ve KETEM birimlerini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını tebrik etti.

14 Mart 2019 Perşembe 16:27
Başkan Can sağlık çalışanlarının gününü kutladı

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, Sağlık İl Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Ertuğrulgazi Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ve KETEM birimlerini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını tebrik etti.


Beraberinde Cumhur İttifakı üyelerinin bulunduğu ziyarette Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, sağlık çalışanlarına kolaylıklar dileyerek, katkıları dolayısıyla teşekkür etti.


Sağlık sektörü ve bu sektörde çalışanların toplumsal hayattaki önemine değinen Belediye Başkanı Nihat Can, "Bugün 14 Mart Tıp Bayramı Günü. Cumhur İttifakımızın değerli üyeleri ile birlikte Sağlık İl Müdürlüğümüz çatısı altında çalışan doktorlarımız, idarecilerimiz ve değerli personelini ziyaret ederek, 14 Mart Tıp Bayramlarını tebrik ettik. İnsanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren tıp çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tekrar kutluyor, bütün çalışanlarımıza, sağlıklı ve mutlu bir çalışma hayatı diliyorum” ifadelerine yer verdi.


Sağlık sektörü çalışanları da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can eşi Nesrin Can ve beraberindeki heyet üyelerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:27
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