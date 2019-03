Başkan Can, öğrencileri yalnız bırakmadı

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, Bilecik Malhun Hatun İlkokulundaki kermese katılarak, öğrencileri yalnız bırakmadı.

Göreve geldiği günden bu yana her vesile ile vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Nihat Can, bu kez öğrencilerin kermesine katılarak, heyecanlarına ortak oldu. Ziyareti hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Nihat Can; ‘’Cumhur ittifakımızın üyeleri ve eşim Nesrin hanım ile birlikte Malhun Hatun İlkokulu’nda düzenlenen kermese katıldık. Onların gözlerindeki ışık, yüzlerindeki gülümseme günümüzü aydınlattı. Geleceğe dair ne plan yapıyorsak hepsinin öznesi insanımız, çocuklarımız ve gençlerimizdir. Çocuklarımıza layık oldukları güzel bir gelecek sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Hüseyin Çetinkaya, öğretmenler ve öğrenciler ile aileleri Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can’a ziyaretleri dolayısıyla duydukları memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.