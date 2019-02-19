Başkan Can, muhtarlarla bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve beraberindeki muhtarları ziyaret etti.

Muhtarların görüş ve taleplerini alan Belediye Başkanı Nihat Can, muhtarların yerel yönetimdeki yeri ve önemine değindi. Mahalle ve köy muhtarları ile birlikte şehrin ve insanlar için güzel çalışmalar gerçekleştirme gayretinde olduklarını kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can; “Vatandaşlarımız ile yerel yönetimlerimiz arasında büyük işlevler gören ve bizlerin sesi olan çok muhtarlarımızı, Muhtarlar Derneğimiz’de ziyaret ettik. Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanımız İlhami Çınar ve muhtarlarımızın görüş ve taleplerini dinledik. Mahallelerimiz ve köylerimizdeki en büyük yardımcılarımız olan muhtarlarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. El birlik içinde mahallelerimizi, köylerimizi ve şehrimizi kalkındırmak için gayretlerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve muhtarlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek Belediye Başkanı Nihat Can’a teşekkür ettiler.