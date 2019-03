Başkan Can, M plakalı minibüsçülerle bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, kentte ulaşım hizmetini sağlayan M plakalı minibüsçülerle bir araya geldi.

Şehir Ormanı’nda gerçekleştirilen kahvaltı programında minibüsçülerle bir araya gelen Başkan Can, belediyenin yapmış olduğu ve yeni dönemde yapacağı projeler hakkında bilgiler vererek, yerel, genel ve özel teşebbüsün iştirakiyle şehri en iyi yerlere getirme gayretinde olduğunu kaydetti. Bilecik Belediyesi’nin yeni dönemdeki ulaşım hizmetleri hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Nihat Can, “Hemen her gün şehrimizin ayrı bir dinamik gücünü oluşturan sivil toplum kuruluşu, esnaf ve derneğimizin üyeleriyle bir araya geliyoruz. Çünkü biz en başından beri şehrimizi birlikte yöneteceğiz ve gönül belediyeciliği ilkelerini ortaya koymuştuk. Bu anlamda bugün de ilimizdeki ulaşım hizmetlerine katkı sağlayan kardeşlerimizle bir araya geldik. Onların fikir ve taleplerini dinledik. Son derece faydalı görüşmeler oldu. Hep birlikte güzel çalışmalarla şehrimizi en iyi yerlere getirmeye gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.